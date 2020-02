Lekker lezen? Literatuurclubs schieten als paddenstoelen uit de Drentse grond

Voorzitter Bernard Mencke: "Drenthe heeft hiermee de hoogste leesdichtheid, in vergelijking met andere provincies." En dat is goed nieuws, want wie leest er nou niet graag een goed boek?

Elk jaar selecteert de stichting vier boeken. Dat zijn geen romannetjes of thrillers, maar hoogwaardige literatuur. Een boek met een boodschap, een goed verhaal, volgens Mencke. De boeken lees je wanneer het je uitkomt en vier keer per jaar komt je eigen clubje bij elkaar. "De literatuurclubs bestaan meestal uit zo'n acht tot twaalf mensen", zegt Mencke, "en de bijeenkomsten zijn meestal gewoon bij één van de leden thuis, in de huiskamer."

Discussie

Maar alleen het lezen van de boeken, daar doen ze het niet voor bij de leesclubs. Er horen ook vragenlijsten bij, die je dwingen om na te denken over wat je gelezen hebt. "Vaak zijn het actuele maatschappelijke thema's die in een boek aan bod komen. Daar filosoferen we dan tijdens een bijeenkomst over verder. Omdat er mensen uit alle hoeken van de samenleving in een clubje bij elkaar zitten, kan dat interessante discussies opleveren."

Een boekenclub is meer dan alleen lezen. "Er wordt voor elk gelezen boek ook een lezing georganiseerd. Vaak komt een schrijver van het besproken boek aanschuiven voor een literaire ontmoeting." Bovendien heeft het ook een sociaal aspect. Mencke: "We zijn echt een club. En net zoals bij een sportclub, sluiten we vaak gezellig af met een drankje. Of fris, dat mag natuurlijk ook."

Ontstaan

De leesclubs in Drenthe zijn zestig jaar geleden ontstaan. Een groepje moeders vroeg zich af wat hun kinderen, allen in de middelbareschoolleeftijd, zoal moesten lezen voor school. Dus lazen ze mee. Dit is een clubje geworden en dat groeide en groeide, tot er vandaag de dag dus 1.700 Drenten zijn die samen genieten van een goed boek. "En niet meer alleen omdat men wil weten wat de kinderen lezen. Onze leden lezen omdat ze graag iets willen leren, ze willen er iets van opsteken. Daarom kiezen we onze boeken ook met zorg uit", zegt Mencke.

Een jury van twaalf mensen leest hiervoor zo'n zestig boeken per jaar. Hieruit kiezen ze de vier beste en die komen op de lijst. "In de jury zitten neerlandici, onderwijzers, bibliothecarissen. Mensen die een goed onderbouwde keuze kunnen maken." Niet alleen de lezers, ook de uitgevers zijn blij met de clubs: "Zodra bekend is welke boeken wij op de lijst zetten, wrijven ze zich in de handen, want voor hen betekent dat vaak een extra druk."

Literaire busreis

De Stichting Literatuurclubs Drenthe organiseert ook literaire reisjes. "Na het lezen van het boek Huis aan het meer van Thomas Harding besloten we dat het leuk zou zijn om met een groep leden naar dat betreffende huis toe te gaan", zegt Mencke. "Het boek is een soort biografie van het huis, dat in Duitsland staat, en gaat over de familie van de schrijver die daar vóór de nazitijd woonde."

De busreis in april is uitverkocht. "We gaan naar het huis toe en de schrijver komt zelf ook. Dan hebben we bij dat huis een lezing en een lunch. Bij de reis horen ook twee overnachtingen. Ja, het is een hele organisatie zo, maar we doen het graag. We krijgen er zo veel enthousiaste reacties voor terug!"