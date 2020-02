R.E.M. had grote hits met o.a. Losing my religion en Everybody hurts. Twee leden van die band, Scott McCaughey en Peter Buck zijn samen met twee leden van de Noorse band I Was A King, namelijk Frode Strømstad en Arne Kjelsrud, de nieuwe band The No Ones begonnen. In 2017 verscheen hun eerste album, de EP Bus Station, en binnenkort verschijnt The Great Lost No Ones Album. De opnamen zijn al gemaakt in 2018 maar door een beroerte van McCaughey werd de release uitgesteld tot 2020.