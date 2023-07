Dit weekend in de Drentse natuur: 8 en 9 juli

Maak samen met deskundige gidsen zaterdagmiddag een wandeling door het LOFAR-gebied in het Hunzedal. Je brengt een bezoek aan de superterp en je krijgt uitleg over het ontstaan, de ontwikkeling en de werking van de grootste radiotelescoop ter wereld. Dit is een bijzondere kans, want normaal gesproken is het gebied niet toegankelijk. Niet alleen de techniek, maar ook de flora en fauna in de omgeving komen aan bod. Bezoek deze pagina voor meer informatie.