Weerman Hans Nienhuis: 'Het weer blijft ons toch verrassen'

Ondanks de 'fancy' weermodellen, kwam storm Poly ook voor RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis enigszins als een verrassing. "De modellen waren het lange tijd niet met elkaar eens en eigenlijk werd gisteren pas duidelijk hoe hard het zou gaan waaien, ook hier in Drenthe."

Met gemengde gevoelens aanschouwde Nienhuis de storm van vandaag. "Meteorologisch is zo'n zomerstorm, die deze omvang aanneemt, best wel bijzonder. Heel interessant om te zien wat er hier allemaal gebeurt en wat er van de zee komt gewaaid", vertelt de weerman.

Maar als eigenaar van een boerderij kan een storm hem toch ook wat angstzweet opleveren. "Er kan hier op de boerderij van alles kapot. Dus ik word er ook wel een beetje zenuwachtig van."

Stormchaser

Nienhuis is in het verleden ook al eens naar Amerika geweest, als zogenaamde 'Stormchaser'. "Maar dat is een heel ander soort weer. In Amerika gebruiken ze het woord voor een onweersbui, dat heeft eigenlijk niets met elkaar te maken."

Een storm van deze omvang is volgens de weerkenner uitzonderlijk in de zomer. "Meestal gebeurt dit in de winter. En omdat de bomen in de zomer vol in blad zitten, lijkt het dan harder te waaien dan het daadwerkelijk doet."

Klimaatverandering

Volgens Nienhuis kan deze zomerstorm niet direct gelinkt worden aan klimaatverandering. "Deze was waarschijnlijk ook wel gebeurd zonder dat het klimaat was veranderd. Maar dat warme zeewater, wat een storm net iets pittiger kan maken, dat kan er wel invloed op hebben."