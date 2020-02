'Reestdal en vloeivelden De Krim-Slagharen moeten geen Natura 2000-gebieden worden'

Het Reestdal en de voormalige vloeivelden in Slagharen en De Krim op de grens van Drenthe en Overijssel moeten niet de status Natura 2000 krijgen. Daar dringen de gemeente De Wolden, Staphorst en Hardenberg op aan in een brief aan minister Carola Schouten van Landbouw.

Volgens de gemeenten zijn de vloeivelden en het Reestdal zo geworden door bescherming van inwoners, boeren en ondernemers. Het toekennen van de veel strengere Natura 2000-status zou deze samenwerking geen goed doen.

Belangrijk vogelgebied

In oktober 2019 publiceerden Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland een nieuw rapport over Important Bird Areas (IBA). "Een IBA is van wezenlijk belang voor één of meerdere vogelsoorten. In het rapport worden 39 nieuwe IBA's genoemd, waaronder het Reestdal en de voormalige vloeivelden in Slagharen-de Krim. In het verleden werden vrijwel alle IBA's in Nederland aangewezen als Natura 2000-gebieden." Zo schrijven de gemeenten in een gezamenlijke brief aan de minister. En dat is wat de gemeenten niet willen.

Ze krijgen steun van zeventien organisaties in de agrarische sector, de bouw en natuurclubs in Drenthe en Overijssel. "Landbouw en natuur gaan er hand in hand. Een aanwijzing als Natura 2000 gebied zal het draagvlak voor natuurontwikkeling volgens de partijen sterk verminderen."

Discussie over stikstof

De brief en de vraag om er geen Natura 2000-gebied van te maken is het gevolg van de discussie in Nederland over stikstof en het effect daarvan op natuurgebieden. Juist de Natura 2000-gebieden moeten extra beschermd worden tegen neerslag van stikstof en de verslechtering van de natuur daardoor.

De landbouw wordt gezien als de grote veroorzaker van dit probleem. "Vanwege de huidige stikstofproblematiek en onduidelijkheid van consequenties van het aanwijzen van Natura 2000-gebieden willen De Wolden, Staphorst en Hardenberg voorlopig geen nieuwe Natura 2000-gebieden. Deze problematiek leidt al tot economische en sociaal-maatschappelijke schade en grote onzekerheid over de toekomst van (agrarische) bedrijven, banen, woningbouw, verkeer en vervoer en energie", schrijven de gemeenten.

