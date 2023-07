Brandweer: 'extreem' drukke dag door storm Poly

Storm Poly heeft gezorgd voor een drukke dag bij Veiligheidsregio Drenthe. De brandweer moest tot dusverre in totaal 35 keer uitrukken. "Dat is echt extreem veel", zegt woordvoerder Linda van der Heide.

In Drenthe leidde Poly tot veel omgevallen bomen en kapotte takken en struiken. De brandweer rukt uit bij beknellingen en andere gevaarlijke situaties. Zo kwam in Tynaarlo een boom op een auto met inzittenden.

Veel vrijwilligers

In Drenthe moesten 27 van de 36 brandweerposten in actie komen. "Als je bedenkt dat de brandweer in Drenthe grotendeels uit vrijwilligers bestaat - alleen in Emmen zitten er betaalde brandweermensen - dan hebben veel mensen vandaag hun werk neergelegd om te helpen", vertelt Van der Heide.