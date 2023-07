‘Het publiek weet dat het niet naar een concert van Vivaldi gaat, maar naar Rammstein’

Donderdagmiddag voor vier uur horen de partijen of de concerten van Rammstein die avond en vrijdagavond in het Stadspark in Groningen door mogen gaan. Woensdag diende een spoedprocedure bij de Raad van State over het afsteken van vuurwerk tijdens de show en een zaak in Groningen over de geluidsnormen.

De Raad van State besliste later op de dag dat de vuurwerkshow kan doorgaan. In de middag diende een procedure over het geluidsniveau voor de bestuursrechter in Groningen.

103 decibel

De gemeente Groningen verhoogde onlangs het geluidniveau van 100 naar 103 decibel. Een doorn in het oog van de natuurgroepering in Meppel. De natuur lijdt hier niet alleen onder. "We kunnen zaterdag de dode vogels uit het park vissen", zei Henk Baptist van de stichting.

Maar ook het publiek loopt gehoorschade op. De afgegeven evenementenvergunning deugt niet volgens de milieugroepering. En de provincie Groningen wil niet toezien, nu de Wet natuurbescherming volgens de stichting wordt overtreden. "En dat zou wel moeten."

Natuurbeschermingswacht

Om tot een oordeel te komen moet de rechter eerst bepalen of de stichting Natuurbeschermingswacht wel belanghebbende is in deze partij. Niet eerder is door de club geprocedeerd in Groningen. "Onze werkzaamheden doen we door heel Nederland", verweerde Geert Starre zich namens de stichting. Volgens de gemeente Groningen is de club in Meppel geen belanghebbende. "Ze zijn alleen actief in Drenthe en Overijssel", zei advocaat van de gemeente Groningen.

Daarnaast vindt de Natuurbeschermingswacht dat de procedure niet volgens de regels is verlopen. Er is geen inspraak mogelijk gemaakt door de gemeente en dat moet volgens het Europees recht wel. Zeker als er sprake is van kans op aanzienlijke milieuschade, vindt de organisatie.

Zeker 25 vogelsoorten zitten midden in hun broedseizoen. Jonge vogels zijn nog afhankelijk van hun ouders. Een week lang is men met zwaar materieel bezig om op te bouwen en daarna weer af te breken. De gevolgen zijn groot, zei Baptist.

Geen verstoring

De gemeente vindt dit meevallen. Er is een veldonderzoek geweest en er valt geen verstoring te verwachten. Er is geen bewijs dat het verschil tussen 103 en 100 decibel hierin een rol speelt, zei de advocaat van de gemeente.

Het bezwaar van de stichting over de grote kans op het oplopen van gehoorschade, veegde de gemeente van tafel. "Het publiek wordt geadviseerd gehoorbescherming te dragen. Iedereen is hier zelf verantwoordelijk voor", aldus de advocaat.

Geluidsniveau

Het verhogen van het geluidsniveau is volgens de gemeente van belang voor de ' algehele beleving'. "Een erg vaag begrip", zei de rechter hierop. De jurist legde uit dat het geluid van het podium niet moet worden overstemd door het geluid vanuit het publiek.

Volgens de technicus van de organisatie kan het lager zetten van het geluid ook gevaarlijk zijn: "Mensen drommen dan naar voren, met alle gevolgen van dien". De 103db-norm is bekend bij concerten van Rammstein. In Nijmegen en Rotterdam werd die norm ook gehanteerd.

"De omwonenden hebben hiervan geen last. In de binnenstad ligt het geluidsniveau bij tijd en wijle hoger dan bij deze Rammsteinconcerten".