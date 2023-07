Een sturende enquête over afvalwater? 'Immoreel en een diskwalificatie'

Geweigerd

Volgens Weerman is er vanuit de gemeente bovendien aangeboden de opgestelde enquête nog eens te laten beoordelen door een externe expert. Volgens haar heeft Dorpsbelangen Schoonebeek dat geweigerd.

Tot slot wees Weerman op het aantal ingevulde enquêtes dat afviel. In totaal waren dat er 33. Elke vragenlijst was voorzien van een unieke code om te voorkomen dat die door anderen naast de geadresseerde kon worden ingevuld. Maar die codes gaven de melding dat de enquête al eens was ingevuld. Reden voor de NOD om vraagtekens te plaatsen bij de betrouwbaarheid. Weerman drukte de raad daarom op het hart om zelf eerst grondig de analyse van de NOD grondig te bestuderen. En dus niet zomaar de uitkomsten aan te nemen.

Vrij land

Jenneke Ensink van SAS laat weten dat het feit dat de enquêtecommissie enkel uit SAS-leden bestaat geen voorgenomen plan is geweest. "De uitnodiging om te helpen was op 14 februari, de SAS ontstond eind maart. Voor het opstellen van de enquête is deze commissie in rapporten en uitspraken van NAM en de overheid gedoken. Ik kan niet voor elk lid spreken, maar daar werden sommigen niet geruster op."

Die onrust maakte kennelijk dat de toenmalige commissieleden zich aansloten bij SAS. "Het is een vrij land. Wellicht zitten er ook mensen bij het dorpsbestuur die zich achter de NOD scharen. En dat mag ook gewoon."

Dorpsvoorzitter Jos van Hees houdt het erop dat Dorpsbelangen Schoonebeek zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Vanuit het dorp een helder signaal afgeven wat betreft het standpunt van de inwoners met een enquête. "Het staat iedereen vrij om daar kritiek op te hebben. We hebben een erkend bureau (Enigma) ingeschakeld en we menen dat we het zo goed is."

Gekleurde vragenlijst

Waar Van Hees meer moeite mee heeft is de kritiek op het functioneren van Dorpsbelangen, zoals geuit door NOD. Zoals het gegeven dat de enquêtecommissie alleen maar uit leden van de SAS zou hebben bestaan. "Het dorpsbestuur heeft in februari een oproep gedaan aan inwoners om plaats te nemen in een enquêtecommissie. Deze commissie zou zich samen met Enigma buigen over de op te stellen steekproef. "Op dat moment bestond de SAS nog helemaal niet."

Van Hees werpt het ver van zich dat dit een gekleurde vragenlijst heeft opgeleverd. "Het was op dat moment al in grote lijnen klaar." Dat leden van het dorpsbestuur het vrijwel onmogelijk werd gemaakt om betrokken te zijn bij de totstandkoming van de enquête, kan er bij Van Hees ook niet in. "Immoreel en een diskwalificatie naar ons bestuur toe." Er is altijd communicatie geweest met het bestuur over de voortgang. Het was een transparant proces."

'Zelf zien zitten'

Inhoudelijk bemoeide het dorpsbestuur zich er verder niet mee. "Ze hebben dat mandaat van ons meegekregen en binnen die vrijheid moet je de mensen laten werken. Met af en toe een terugkoppeling over de vorderingen en akkoord vragen over inhoud, dat wel."