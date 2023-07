Noordenvelds sportplan: zorgen over onderkomens en geld voor verduurzaming

Om het verhaal rond het ISAP in Noordenveld nog wat lastiger te maken, is er in Roden-Zuid sprake van een heuse stoelendans. Voetbalvereniging ONR en hockeyclub MHC Roden zouden - wat de gemeente betreft - moeten verhuizen. Laatstgenoemde club kwam eerder dit jaar met een plan voor een nieuwe locatie (zie afbeelding hieronder). Het is nog maar de vraag of dat plan haalbaar is. Na de zomer neemt het college daarover een besluit.