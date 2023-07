Drukkerijmuseum Meppel heropent volgende week de deuren: 'We zien weer perspectief'

Het Drukkerijmuseum in Meppel opent vanaf 11 juli toch weer de deuren voor het publiek. Op 1 juni leek het definitief over te zijn voor het museum, maar na gesprekken met de gemeente Meppel en de provincie ziet het bestuur toch weer perspectief. "Er is weer licht in de tunnel", zegt Stein van Ittersum, voorzitter van het bestuur.

De kwestie rondom het Drukkerijmuseum sleept zich inmiddels al enkele maanden voort. In april gaf het museum aan de deuren per 1 juni te sluiten, maar meerdere partijen sprongen in de bres om het museum toch open te houden. Vanuit de provincie kwamen BBB en GroenLinks met het voorstel om provinciale subsidie te verstrekken en dit werd gesteund door de PvdA.

Eind mei werd besloten om geen 35.000 euro extra vanuit de provincie voor het museum vrij te maken. De partijen wilden eerst een gesprek tussen de provincie, gemeente en het museum afwachten. Op 31 mei besloot het bestuur van het Meppeler museum om een dag later de deuren definitief dicht te doen.

Goede wil

Het verhaal leek daarmee voorlopig tot een eind te komen, totdat vorige week naar buiten kwam dat het onderzoek naar de toekomst van het Drukkerijmuseum betaald wordt door de provincie en de gemeente.

"Als blijk van goede wil hebben we als bestuur besloten om het museum weer te heropenen", vertelt Van Ittersum. Extra geld krijgt het museum voorlopig nog niet, maar dat is op de korte termijn nog geen probleem. "We hebben nog wel wat reserves, waarmee we nog wel een jaar open zouden kunnen. Bovendien hadden wij ook geld gereserveerd voor het onafhankelijk onderzoek, maar dat hoeven wij niet meer uit te geven."

Uit de impasse

Zo lijkt er voorlopig een eind te zijn aan de impasse die was ontstaan rondom het museum. Vanaf volgende week is het museum weer van dinsdag tot en met vrijdag geopend tussen 13.00 en 17.00 uur. "Wij willen het culturele erfgoed van Meppel ook weer toegankelijk stellen voor publiek."

In september begint een onafhankelijk onderzoeksbureau, dat veel ervaring heeft met onderzoeken naar musea, met het in kaart brengen van de (financiële) situatie van het museum. Van Ittersum kent het bureau goed, want twee jaar geleden hebben zij al eens een concept-rapport geschreven voor het museum. "Ik heb goede hoop dat het een goed onderzoek wordt." De voorzitter van het museum verwacht aan het eind van het jaar de resultaten van het onderzoek te krijgen.

Niet stilzitten

Met de zomervakantie voor de deur verwacht Van Ittersum dat er veel bezoekers richting het museum trekken. "Meppel is een trefpunt in de regio voor toeristen. Twee jaar geleden nam het aantal bezoekers al flink toe en ook sinds januari zagen wij de aantallen weer stijgen."

Bovendien kan het Drukkerijmuseum ook voorborduren op de conclusies die het onderzoeksbureau twee jaar geleden al presenteerde. "Wij willen het museum updaten en aantrekkelijker maken voor het publiek." Van Ittersum denkt hierbij onder andere aan nieuwe, interactieve exposities, zoals de Van Gogh-expositie die dit jaar te zien was in het museum.

'Typisch Meppels'

Ook vanuit Meppel heeft het museum al de nodige steun ontvangen. "Er zijn zelfs mensen in het Meppeler bedrijfsleven bezig om iets voor ons op te zetten, al is dit nog erg prematuur", zegt Van Ittersum.