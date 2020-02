Toch nog reddingsboei voor rondvaartboot Assen?

Voorzitter Berto Drenth van de Stichting Varen in Assen heeft 'eerlijk gezegd nog geen idee'. "Ik heb een uitnodiging van wethouder Mirjam Pauwels, om woensdagmiddag te komen praten. Of het wat oplevert? Ik hoop het. Anders moeten we de boot verkopen en dan is er na alle inspanningen in de afgelopen jaren geen rondvaartboot meer in Assen."

Technische aanpassingen

De Fluisteraar ligt al langer dan een jaar werkeloos op een werf in Harlingen te wachten op technische aanpassingen. Alles bij elkaar kost dat 30.000 euro en zonder die verbeteringen mag de rondvaartboot niet varen. Probleem is alleen dat de stichting het geld bij lange na niet bij elkaar kon krijgen, want de gemeente Assen en de provincie weigerden te betalen. Ook na een bezwarenprocedure.

Na vragen van PvdA en 50PLUS lijkt de wind op het stadhuis van de provinciehoofdstad ietwat gedraaid, met name nu het college er weet van heeft dat een particulier er desnoods wel 15.000 euro in wil steken. Daardoor is van de gemeente en de provincie een kleinere bijdrage nodig.

Warm hart

Voorzitter Drenth heeft dat vorig jaar december ook al gemeld. "Nee, ik kan echt niet zeggen wie dat is. Maar hij draagt ons in elk geval een warm hart toe, dat is wel duidelijk", zegt Drenth. Ondanks die particuliere gift was er toen geen willig oor bij de gemeente.

Maar de wethouder lijkt er nu wel gevoelig voor, nadat ook PvdA en 50PLUS dat nog eens aangekaart hebben in hun schriftelijke vragen. Althans, het college zegt in zijn beantwoording dat Varen in Assen weer een nieuw subsidieverzoek kan indienen 'als er sprake is van een gewijzigde situatie'. Zo ja, dan volgt er een gesprek. De voorwaarden blijven dan wel dat de Stichting Varen in Assen een sluitende meerjarige exploitatiebegroting moet indienen en ook een eigen bijdrage moet leveren.

Volgens voorzitter Berto Drenth gaat de stichting het nogmaals proberen om de boot weer in de vaart te krijgen. Hij zegt dat hij nu 10.000 euro van de gemeente en 10.000 euro van de provincie nodig heeft. "We hadden vorig jaar nog om 30.000 gevraagd, 15.000 van beide. Maar omdat we straks ook nog liggeld moeten betalen voor de werf, zijn de onkosten inmiddels wel opgelopen. Dus komen we zeker op 35.000 euro", besluit Drenth.

Lees ook: