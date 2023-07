Stichting Leergeld Hoogeveen ziet toename in hulpaanvraag kinderen in armoede

Vorig jaar zijn er in Hoogeveen flink meer aanvragen binnengekomen om kinderen in armoede te helpen dan een jaar eerder. Dat is te lezen in het jaarverslag van Stichting Leergeld. De organisatie spreekt van een toename van 77 procent.

In 2021 lagen er nog 691 hulpvragen. Dat aantal is in 2022 gegroeid naar 1226. Het gaat om jeugd in de categorie van 4 tot en met 18 jaar die financiële of materiële hulp nodig hebben. Volgens Stichting Leergeld zijn er verschillende oorzaken voor de toename. Een deel van de Hoogeveense samenleving krijgt het financieel steeds lastiger. Ook weet de groep de organisatie beter te vinden dan voorheen.