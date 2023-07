Tachtiger de cel in voor seksueel misbruik kleindochter

Voor het seksueel misbruiken van zijn kleindochter is een 83-jarige man uit Assen veroordeeld tot vijftien maanden cel. Er was een gevangenisstraf van anderhalf jaar geëist.

Het kleinkind werd tien jaar lang misbruikt. Het begon toen ze vijf jaar oud was. Het meisje vertelde op haar vijftiende aan haar vriendje wat er aan de hand was. Ze werd toen al tien jaar lang misbruikt. Haar opa maakte ook foto's van haar. In allerlei poses, die volgens de rechtbank als kinderpornografisch konden worden uitgelegd.