NS: houd er rekening mee dat treinen donderdag kunnen uitvallen in Noord-Nederland

De NS waarschuwt dat morgen ook nog treinen kunnen uitvallen door de gevolgen van storm Poly. Die storm hield flink huis in het noorden, met grote schade aan het spoor en bovenleidingen tot gevolg.

Op steeds meer plekken in het land wordt de dienstregeling inmiddels opgepakt, maar de NS verwacht dat de schade morgenochtend in het noorden nog niet overal hersteld is. De vervoerder adviseert reizigers kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.