Workshops over gezondheid en zwangerschap voor studenten in Emmen

Uit onderzoek blijkt namelijk dat inwoners van de Veenkoloniën acht jaar korter leven en de laatste vijftien jaar van hun leven in slechtere gezondheid doorbrengen dan de gemiddelde Nederlander. Om daar wat aan te doen is het programma Kans voor de Veenkoloniën in het leven geroepen. Daarvan is Goede Start een onderdeel.

Mag je de kattenbak verschonen?

Tijdens een van de workshops worden jonge Veenkolonialen bijgepraat over wat wel en niet kan tijdens de zwangerschap. Mag een vrouw bijvoorbeeld de kattenbak verschonen? Student Jasper Scholten dacht eerst van wel, maar kwam er vandaag achter dat dat niet zo is. "Omdat er een stof in de uitwerpselen van katten zit die schadelijk kan zijn voor de baby."

Gezonde levensstijl

Belangrijk thema vandaag is een gezonde levensstijl. Student Jasper Scholten zegt wel gezond te leven. "Ik sport en ik eet ook wel gezond." Al valt zijn maaltijd van gisteravond daar misschien niet meteen onder. "Kebab." Medestudent Nadja van der Laan biecht op dat ze gisteravond helemaal niet gegeten heeft. "Ik moest werken. Ik weet dat het niet gezond is, maar het gebeurt heel vaak."

Inger Aalhuizen is verloskundige en geeft voor onderzoeksinstituut TNO workshops op scholen. "Ik denk dat we in een land leven waar steeds meer gezegd wordt: je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar als je de kennis niet hebt, dan kun je die eigen verantwoordelijkheid niet nemen. Dus we moeten op een andere manier dit onderwerp aan het licht brengen."

Betere kansen

Ook Roelie Moorlag-Tapper, adviseur van het programma Goede Start, probeert de studenten wat bij te brengen. "De workshops zijn voornamelijk bedoeld om onze jongeren een stuk bewustwording te geven. Dat ze gezond aan een zwangerschap beginnen, zodat onze kinderen gezonder geboren gaan worden, gezonder opgroeien en betere kansen maken."

