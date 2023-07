Man (36) bestraft voor betasten 12-jarig meisje in bos Emmen

Een 36-jarige man uit Valthermond is veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan zeven maanden voorwaardelijk, voor het betasten van een 12-jarig meisje in het bos in Emmen.

De man deed dit naar eigen zeggen omdat hij zich eenzaam en depressief voelde. Zijn relatie ging begin 2021 uit en hij wist zich geen raad met zichzelf. Hij ging op zoek naar een nieuwe vriendin en kwam met dit meisje in contact. Ze hadden veel contact via WhatsApp. Uiteindelijk kwam het tot een afspraak in het bos. Op een kleedje hadden ze gepraat, zei de man twee weken geleden tegen de rechter.

Het meisje vertelde later aan haar moeder wat er was gebeurd. De rechter vindt ontucht bewezen. Ook is bij de man kinderporno aangetroffen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste acht maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter vindt dat de man zich moet laten behandelen.