Hannelore hoopt lotgenoten uit sektes te helpen met boek en docu

De overgang van het sekteleven naar de 'normale wereld' is nog altijd moeilijk onder woorden te brengen. Jarenlang maakte Hannelore deel uit van de sekte van Bijbelonderwijzer Sipke Vrieswijk. "Het is bijna niet uit te leggen, je komt in de gewone wereld en ontdekt de gewone maatschappij. Het is zo anders dan je geleerd is", blikt ze terug op de situatie 25 jaar geleden.

Hannelore, het meisje uit de sekte RTV Drenthe zendt de documentaire over Hannelore vandaag om 17.30 uit. Vanaf 19.30 wordt de documentaire gedurende de avond ieder uur herhaald. Ook zondag zijn er herhalingen te zien op RTV Drenthe. In een openhartig gesprek met documentairemaakster Annemieke Schakelaar van Omroep Gelderland en cameraman Gerard Hellwich van RTV Oost vertelt zij hoe ze nu aankijkt tegen die periode en hoe het contact nu is met haar moeder. De documentaire is gemaakt naar aanleiding van het verschijnen van het boek Hannelore, het meisje uit de sekte geschreven door Frank Krake, dat op 5 februari verscheen bij uitgeverij Achtbaan.

Misbruik

In de sekte in Gelderland gold een streng regiem. Ook seksueel misbruik was aan de orde van de dag. 'De Profeet' Vrieswijk kon om de kleinste dingen uitvallen. De moeder van Hannelore ontvluchtte uiteindelijk de sekte, door de politie in te schakelen werd ook Hannelore bevrijd.

Aanvankelijk was ze boos dat ze werd weggehaald, omdat het haar veilige omgeving was. Ze wist niet beter. Werd ze gehersenspoeld? "Zeker weten. Je krijgt zo'n verkeerde leer en zo'n verkeerd wereldbeeld. Toen ik eruit was ontdekte ik hoe het leven in de buitenwereld was. Dat dat een goede situatie was, en dat binnen de muren van Vrieswijk de onveilige situatie was."

Met het boek en de documentaire hoopt Hannelore lotgenoten te helpen. "Ik denk dat het heel belangrijk is dat het verteld wordt, het kan mensen waarschuwen en mensen helpen die soortgelijke dingen hebben meegemaakt."

Hannelore van Otterloo doet in een documentaire en een boek openhartig haar verhaal (foto: Annemieke Schakelaar)

