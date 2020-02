Einde nabij voor Camping Anloo: veilinghuis druk bezig met inventariseren

Daar komt bij dat burgemeester Anno Wietze Hiemstra de groep achtergebleven bewoners niet nog twee maanden extra tijd wil geven. Op 24 februari sluit de gemeente definitief het water, de riolering af en stopt de afvalverwerking, nadat de stroom vorige week al werd afgesloten.

"We hebben ze nog drie weken extra de tijd gegeven om elders een oplossing te zoeken. We betalen zolang nog voor de voorzieningen, maar je moet ergens een streep trekken. Het is wel gemeenschapsgeld", zegt woordvoerder Adwin Peeks namens de gemeente.

Kavels voor veiling

Gisteren liep het veilingbedrijf al met de curator rond op de failliete camping. En vandaag werden in restaurant Woodz al de nodige spullen bij elkaar gelegd, om die als kavels aan te kunnen bieden voor een veiling. Of het een onderhandse veiling wordt via de curator of een openbare internetveiling via de notaris, is nog niet duidelijk, zegt curator Jan Pieter Dijstelberge.

"Het veilinghuis kijkt wat de beste optie is en wat het meeste opbrengt." De curator zit met een schuld van meer dan een miljoen euro en er zijn vier verschillende hypotheekhouders die geld willen vangen. Het deel dat onder het faillissement valt, betreft tientallen chalets, stukken grond, en restaurant Woodz. Ook zijn er veel particuliere eigenaren van chalets, maar de grond waarop hun huisje staat is niet van hen. Wat hun toekomst is, is ongewis.

Chaletverhuurder gedupeerd

Eén van de particuliere chaleteigenaren, die buiten het faillissement van Camping Anloo valt maar toch flink gedupeerd is, is Hoogevener Leon Boer. Hij bezit twaalf chalets en ook de grond eronder. "Ik verhuur aan mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben, als wisselwoning, omdat ze naar een ander huis gaan dat nog niet klaar of beschikbaar is. Of als tijdelijke woonplek na een scheiding", vertelt hij.

Gemiddeld verhuurt Boer zijn chalets voor zo'n half jaar, al zat zijn langstzittende huurder er ooit drie jaar. De Hoogevener is 'zeer ongelukkig' met de situatie, "Maar het is vooral zuur voor de bewoners", zegt hij meteen. "Ik loop nu natuurlijk inkomsten mis, omdat ik mijn chalets niet kan verhuren. Tien had ik er bezet en daar zijn nog vier huurders van over. Het vervelende is straks dat het water en de riolering stopt."

Toekomst ongewis

Als chaletverhuurder heeft Boer vorige week toen de stroom eraf ging zijn overgebleven huurders meteen aan aggregaten geholpen. "Ik betaal nu elke dag flink voor de diesel. Het is behelpen voor de huurders, maar het gaat. Maar als straks na 24 februari het water en de riolering stopt, dan is het klaar vrees ik." De campingbeheerder is volgens Boer verantwoordelijk voor de hele situatie. "Die had eerder de boel moeten repareren. Ik heb hem ook nog wel gebeld, maar schiet er niks mee op. De eigenaar is failliet en de toekomst is ongewis."

Voor Boer is het nu 'simpelweg afwachten' wat er verder gebeurt. "We hadden contracten voor het leveren van stroom, gas, water en afvalverwerking. Die zijn vervallen. Hoelang het gaat duren voordat ik weer kan verhuren en alles weer werkt: geen idee." Of hij met andere chaleteigenaren de krachten bundelt om eventueel de campingeigenaar of- beheerder aansprakelijk te stellen, daar kon hij geen antwoord op geven.

Zolang het schip nog dobbert...

Ondertussen zijn er nog tussen de dertig en veertig bewoners achtergebleven op de camping en die willen er ook blijven. "Het is een zinkend schip, maar zolang het schip nog dobbert is de strijd nog niet verloren", zegt Bert Venema hoopvol. Hoe ze denken 'te overleven', als na 24 februari alle nutsvoorzieningen stoppen, dat weten ze nog niet. "Er gebeurt nu weinig. Ik had nog een persoonlijk gesprek gisteren met de burgemeester. Mooi dat hij er tijd voor maakte, maar ik ben er niks mee opgeschoten", vertelt Venema.

"Ik heb verteld dat ik het nooit ga redden om op tijd iets te regelen voor mezelf. Ik heb niet zomaar een huis. Het chalet is van mezelf, dat moet op transport, en er staan verder twee houten schuurtjes en een stacaravan als werkplaats. Dat moet ik dan slopen. Maar vertel mij maar eens waar ik dat chalet kan neerzetten. Het is niet realistisch. Hij begreep me ook wel, maar houdt er wel aan vast dat het hier ophoudt na 24 februari. Ik heb geen andere keuze dan blijven", zegt Venema, die inmiddels 'zes jaar recreëert op Camping Anloo.

Maandag weer bijeen

Aankomende maandag is er weer een vergadering van bewoners en huisjeseigenaren van Camping Anloo. "We willen een plan de campagne maken. We willen sowieso één grote vuist maken, zodat ze niet om ons heen kunnen."