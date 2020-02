Zó kan het ook tussen HZVV en Hoogeveen

"Ik denk dat mensen van vroeger denken: dat kan écht niet", zegt Damyan van Goor. Hij keept bij HZVV en traint nu samen met z'n teamgenoot Hidde Streutker één keer per week onder Sulmann op het veld van Hoogeveen. "De eerste keer toen ik hier het veld opstapte zaten de jongens van Hoogeveen Zaterdag wel te zeuren 'Hé vieze Cockse'. Maar daar heb ik zelf geen problemen mee."

Leuke sfeer

"Het is gewoon alsof je ploeggenoten bent", vult Streutker aan. "Je doet wel eens HZVV/Hoogeveen-spelletjes. Dan ben je wel extra gebrand natuurlijk. Maar verder is het een hele normale, leuke sfeer."

Sulmann legt de zweep er behoorlijk over tijdens de training. "Ik moet af en toe wel naar adem happen", bekent de 30-jarige Hoogeveen-keeper Serkan Akbas. "Maar dat mag. Het zorgt ook voor veel meer kwaliteit en niveau in de training." "Hij is donders fanatiek en een hele harde. Hij geeft hele zware trainingen dus daar hebben we een hele goede aan. We worden er allemaal sterker van", vult Kevin Borgman van Hoogeveen aan.

Maken elkaar beter

Ook trainers Nico Haak van Hoogeveen en Gert van Duinen van HZVV zijn te spreken over de samenwerking. "Zij kwamen zonder keeperstrainer te zitten bij HZVV", zegt Haak. "En Hidde Streutker kent Sulmann nog van FC Emmen. Zo is het balletje gaan rollen. Als zij allemaal met elkaar gaan trainen brengen ze elkaars kwaliteiten naar boven. Daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij." Van Duinen denkt zelfs dat er misschien nog wel meer uit de samenwerking is de te halen in de toekomst. "We hebben twee teams op hoofdklasse-niveau met heel veel kwaliteit. Misschien maken we nog wel te weinig gebruik van elkaar en moeten we dat op de trainingen ook meer gaan doen", besluit Van Duinen.