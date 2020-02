'Als ik de duif aan stof schiet, voelt dat heerlijk'

"Ik ging met mijn vader mee. Hij deed de jachtopleiding. Daarvoor moet je ook kleiduiven schieten. Ik vond het toen voor m'n schouder wel een heel zwaar spelletje omdat je de terugslag van het geweer moet opvangen. Dus het kwam bij mij allemaal wat stroef op gang. Maar uiteindelijk ben ik hier wekelijks gaan schieten. En toen ik opviel ben ik onder Nella Heemskerk gaan trainen", licht Haccou toe.

Veel progressie

Heemskerk is 24 jaar lang bondscoach geweest. Sinds 2004 heeft geen enkele Nederlandse kleiduiven-schutter zich meer weten te plaatsen voor de Spelen. Haccou is meervoudig Nederlands kampioen bij de junioren. Hij deed mee aan EK's en WK's. Hij traint nu vier keer per week op het Schietsportcentrum in Emmen en doet daarnaast twee keer krachttraining. Een wedstrijd bestaat uit vijf rondes van ieder 25 schoten. Maximaal zijn er dus 125 punten te verdienen.

"Als je kijkt dat hij twee jaar geleden nog helemaal niet met wind kon omgaan; dan schoot hij in een kwalificatie 102. En nu kan hij met keiharde wind 120 schieten. Hij heeft heel veel progressie gemaakt. Dus hij zit goed op koers", aldus Heemskerk.

Duif tot stof schieten

Z'n Beretta DT11 lijkt bijna een natuurlijk verlengstuk van z'n lichaam. De routine straalt er vanaf. "Als ik een duif mooi raak dan voelt het nog beter. Als hij helemaal kapot springt, versplintert of helemaal aan stof geschoten wordt. Daar doe ik het allemaal voor", glundert Haccou. "Maar ik doe het uiteindelijk allemaal voor de Olympische Spelen. 2020 Is heel moeilijk te halen want er is nog maar één wedstrijd waar ik me kan plaatsen en waar een quotumplek is te verdienen. Maar 2024 moet lukken", besluit Haccou.