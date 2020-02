Winterstorm Ciara gaat ook huishouden in Drenthe: 'Het wordt behoorlijk ruig'

Alhoewel de wind aan de Nederlandse kust het krachtigst wordt, verwacht Havinga dat ook Drenthe te maken krijgt met krachtig tot harde wind. "In de loop van de middag gaat het harder waaien. In Drenthe wordt het windkracht 6 à 7, met windstoten tot maximaal 115 kilometer per uur." Het hoogtepunt verwacht hij tussen 21.00 en 24.00 uur 's avonds.

Havinga verwacht niet dat alle Drentse bomen Ciara zullen overleven. Ook zal de wind waarschijnlijk een aantal dakpannen slachtoffer maken. Na 18.00 uur zal de meeste neerslag vallen. "In totaal verwacht ik dat ongeveer 20 tot 25 mm regen zal vallen. Dat is toch twee emmers water per vierkante meter."

Zwaarder dan 2018

De laatste winterstorm in Drenthe was op 18 januari in 2018, zegt Havinga. Toen had de provincie te maken met windkracht 7 en windstoten tot 100 kilometer per uur. "Daar gaan we nu overheen", zegt Havinga. "Het is dus best wel een zware jongen."

Spoorbeheerder ProRail bekijkt morgenochtend of het nodig is om de dienstregeling van zondag aan te passen. ProRail wil kijken welke maatregelen nodig zijn "om de dienstregeling op het spoor zo betrouwbaar mogelijk te houden."

Voetbal

De KNVB laat weten dat er morgenavond om 20.00 uur een beslissing wordt genomen over het mogelijk afgelasten van het amateurvoetbal. De bond kan per regio de wedstrijden afgelasten, maar ook voor een algehele afgelasting kiezen.

Ook kijkt de voetbalbond of de wedstrijden in het betaald voetbal door kunnen gaan. Dat wordt per wedstrijd bekeken. Daarbij is bepalend of het voor supporters veilig is om naar de wedstrijd af te reizen. FC Emmen speelt zondagmiddag om 16.45 uur thuis tegen FC Twente.