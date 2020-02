Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het lijkt een onstuimig weekend te worden met kans op een flinke storm op zondagmiddag. Maar ook bij stormachtig weer zijn er genoeg plaatsen in Drenthe waar het dit weekend goed toeven is.

Rondje Diever Kunst en Ambacht

Antiekrestauratie, keramiek, beelden, schilderijen, foto`s, aquarellen, toepassingen van vilt en leer: In Diever laten zaterdag en zondag 21 deelnemers op 15 locaties hun werken zien. De deelnemers zijn zelf aan het werk in hun atelier, zodat de bezoekers ook kunnen zien waar ze mee bezig zijn. Ook zijn er gastexposanten. Meer informatie op rondjediever.nl.

Innofuture

Wil jij ook vliegen met drones, robots besturen of leren programmeren? Of ga jij liever met je handen aan de slag op het timmerplein of proefjes doen in het laboratorium? Dat en nog veel meer kan zaterdag op de tweede editie van het tech-event Innofuture in Emmen. Ook voor de liefhebbers van gamen, virtual reality en simulatie is er van alles te doen. Zaterdag van 10.00-17.00 in het Fletcher hotel. De toegang is gratis.

'Voel de winter' in de Onlanden

Samen met de boswachter van Natuurmonumenten De Onlanden ontdekken? Ga dan op zondag mee op excursie. In de winter lijkt het leven in de natuur stil te staan, maar is dat wel zo? Je start om 10.00 vanaf De Onlanderij aan de Madijk 1 in Eelderwolde. De tocht duurt ongeveer twee uur, gaat door de Onlanden en is bedoeld voor zowel kinderen als volwassen. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl.

Potatoday

Het moestuinseizoen staat voor de deur. Bij veel mensen begint het alweer te kriebelen om plantjes te kweken. Voor de liefhebbers die op zoek zijn naar bijzonderheden voor hun tuin wordt zondag op zorgboerderij de Tuinen van Weldadigheid in Veenhuizen de eerste 'Potatoday' georganiseerd. De aardappel staat op deze dag centraal. Er is allerlei interessante informatie over de geschiedenis, teelt en culinaire mogelijkheden van de aardappel. Van 11.00 tot 17.00 bij Zorgboerderij Tuinen van Weldadigheid in Veenhuizen.

Maak je eigen marionet

Knutselen onder deskundige begeleiding? Maak samen met Thérèse Pietersma van de Rode Spreeuw een mooie marionet. Dat kan van gebruikt hout met oude lappen stof. Heb je thuis nog iets liggen? Neem het mee en verwerk het in deze marionet die aan het einde mee naar huis mag. Therese leert je hoe je zo'n marionet in elkaar zet. Zondag in het duurzaamheidscentrum in Assen van 13.30-15.30.