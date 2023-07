Speciale opvang Ter Apel wordt vandaag geopend

De speciale opvanglocatie in het azc in Ter Apel is vandaag geopend. Deze opvang moet de overlast door asielzoekers in de dorpen Ter Apel en Nieuw-Weerdinge aan banden leggen. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt er gestart met een opvanglocatie voor een 'beperkt aantal' personen die in de komende dagen verder wordt uitgebreid.

De dorpen Ter Apel en het aangrenzende Nieuw-Weerdinge gaan voor langere tijd al gebukt onder diefstallen, opstootjes, intimidaties en vandalisme in het dorp. De voornaamste overlast wordt veroorzaakt door een kleine groep, in de meeste gevallen Algerijnen, Marokkanen en Tunesiërs.

Vanuit de gemeenten Emmen en Westerwolde werd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid aangedrongen op ingrijpende maatregelen. De speciale opvang zou er vanaf juni komen. Na een behoorlijke vertraging, gaat de zogenoemde pbl-opvang (proces beschikbaarheidslocatie) vandaag alsnog open.

Voortdurend beschikbaar

Een deel van het huidige azc is omgebouwd tot een pbl. Hier komen de asielzoekers wiens aanvraag als kansarm wordt gezien. Het idee is om deze groep zo snel mogelijk door het aanmeldproces te loodsen.

Volgens woordvoerder Mijke Bol van het ministerie van Justitie en Veiligheid worden de opgevangen personen in deze speciale opvang een dag- en avondprogramma vol activiteiten aangeboden. "Denk onder meer aan voorlichting over hun terugkeer. Je wordt afgewezen: wat gaat er dan gebeuren?" Deze asielzoekers dienen ook voortdurend beschikbaar te zijn voor gesprekken over hun aanvraag.

Streep door opvang

Het idee is dat deze groep de handen zo vol krijgt, dat ze geen tijd meer hebben om de omliggende dorpen in te trekken. Met als positief gevolg dat de overlast afneemt of zelfs verdwijnt. Want een gemist gesprek of niet nagekomen afspraak leidt meteen tot een streep door de opvang.

Het aantal mensen in de pbl wordt de komende weken steeds verder uitgebreid. Het is dus niet vanaf dag één stil op straat. Het heeft even tijd nodig, aldus Bol. "Het effect zal op termijn steeds groter worden."

Pilot

De pbl in Ter Apel kan worden beschouwd als een pilot, die mogelijk ook in andere gemeenten wordt uitgerold. "We lopen al anderhalf jaar rond met dit idee. We zijn met diverse gemeenten in gesprek geweest om dit ergens op te kunnen starten. Het leidde tot niets, totdat Westerwolde zich meldde." Momenteel lopen er ook gesprekken met de gemeente Almere over de komst van een pbl.