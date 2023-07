Bezwaren afgewezen, concerten Rammstein gaan door

De concerten van de Duitse band Rammstein in het Stadspark in Groningen gaan vanavond en morgenavond gewoon door. Dat heeft de bestuursrechter in Groningen zojuist besloten. Ook het geluidsniveau van 103 decibel mag van de rechter.

Gisteren diende een spoedprocedure bij de Raad van State over het afsteken van vuurwerk tijdens de show en een zaak in Groningen over de geluidsnormen. De zaken zijn aangespannen door de stichting Natuurbeschermingswacht in Meppel. De Raad van State besliste al dat de vuurwerkshow kan doorgaan.

103 decibel

De gemeente Groningen verhoogde onlangs het geluidniveau van 100 naar 103 decibel. Een doorn in het oog van de natuurgroepering in Meppel. De natuur lijdt hier niet alleen onder. "We kunnen zaterdag de dode vogels uit het park vissen", zei Henk Baptist van de stichting. Ook loopt het publiek volgens de stichting een gehoorschade op. De gemeente Groningen veegde dit argument van tafel. "Het publiek wordt geadviseerd gehoorbescherming te dragen. Iedereen is hier zelf verantwoordelijk voor", aldus de advocaat.

Uitspraak rechter