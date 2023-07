Werknemers Smurfit Kappa Hoogeveen staken voor betere cao

Werknemers van kartonfabrikant Smurfit Kappa in Hoogeveen hebben sinds gisteravond het werk voor 48 uur neergelegd. Ze eisen een betere cao. De bonden hadden een ultimatum gesteld dat op 30 juni afliep, maar daar ging het bedrijf niet op in.

Ook willen de werknemers dat het urensysteem waarop het loon is gebaseerd wordt aangepast. Volgens de bonden leidt het huidige systeem er toe dat de werknemers 2 a 3 dagen per jaar gratis werken. Volgens de vakbond is een aanpassing voor de leiding van Smurfit 'onbespreekbaar'.