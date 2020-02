Schrik zit er goed in op Camping Anloo na poging tot brandstichting

Het is de derde keer binnen een week dat er brand wordt gesticht. Eerder deze week werd er huisraad in brand gestoken, en afgelopen nacht liep een chalet brandschade op na brandstichting.

Woedend

Campingbewoner Bert Venema is woedend, net als de andere bewoners die er nog zitten, ook al is de stroom al een week afgesloten. En de schrik zit er ook goed in. "We lopen door alle toestanden van afgelopen week al op ons tandvlees. En dan komt dit er ook nog bij. Het is voor de daders te hopen dat we ze een volgende keer niet in handen krijgen", zegt hij verontwaardigd.

Het chalet, waaronder volgens Venema geprobeerd is brand te stichten, staat leeg. Venema moet er niet aan denken dat er 's nachts zoiets gebeurt met een chalet waar iemand in ligt te slapen. "Levensgevaarlijk, wie doet nu zoiets." De poging tot brandstichting is inmiddels door de bewoners gemeld op het calamiteitennummer, dat de gemeente eerder deze week instelde.

Bewaking

Er is wel bewaking op de camping, wat bekostigd wordt door de gemeente. Maar volgens Bert Venema is het een groot terrein, waar mensen ook ongezien op kunnen komen. "Geen idee in welke hoek we de daders moeten zoeken. Maar vanavond ging het om twee jongemannen en een jonge vrouw. Eerder deze week stonden er ook al een jongen en meisje vooraan bij de brand van een partijtje huisraad, en niemand kende ze verder. Dat vonden we achteraf toch wel raar."

Speciale rondes

Een groepje campingbewoners heeft inmiddels rondom de camping gaten in de afrastering gedicht. Ook hebben ze besloten speciale rondes te lopen, om de boel extra in de gaten te houden. "Het gaat om onze veiligheid", zegt Venema.

Camping Anloo is de laatste tijd volop in het nieuws. Eerst vanwege een faillissement, en sinds vorige week door afsluiting van de stroom, omdat het netwerk volgens Enexis onveilig en brandgevaarlijk was. De gemeente neemt tot 24 februari de betaling van water en riolering voor haar rekening. Daarna stopt ze ermee. Veel bewoners wonen al jaren op camping Anloo, ondanks pogingen van de gemeente om daar een einde aan te maken.

Eerder deze week stond er huisraad in brand op Camping Anloo (foto: Persbureau Meter)

