Drenthe wil garant blijven staan voor vliegveld Eelde: 'Straalt vertrouwen uit'

Als het aan de nieuwe coalitie van Drenthe ligt, blijft de provincie nog zeker tien jaar garant staan voor Groningen Airport Eelde (GAE). In het vandaag verschenen coalitieakkoord staat dat de luchthaven een belangrijk onderdeel voor het Drentse vestigingsklimaat is.

Daarom wil de provincie de komende tien jaar verantwoordelijkheid dragen voor de zogeheten NEDAB-kosten. Dat zijn kosten voor de brandweer, onderhoud en infrastructuur op het vliegveld in Eelde. De kosten hiervan zijn, mede door de inflatie, de afgelopen jaren flink gestegen. Aandeelhouders, waaronder de provincie Drenthe, wordt daarom gevraagd meer bij te leggen. In april van dit jaar gaf vliegvelddirecteur Meiltje de Groot aan dat GAE anders de deuren wel kon sluiten

Geen verrassing

Zover lijkt het niet te komen, nu de provincie Drenthe de komende tien jaar aan de lat wil staan voor de NEDAB-kosten. De provincie bezit 30 procent van de aandelen en is daardoor samen met de provincie Groningen de grootste aandeelhouder. Ook onze buurprovincie blijft meebetalen, valt te lezen in het coalitieakkoord van Groningen.

Dat Drenthe door wil met het vliegveld in Eelde, komt niet als een verrassing. De BoerBurgerBeweging - met 17 zetels de grootste partij in Provinciale Staten - gaf eerder al aan gecharmeerd te zijn van het vliegveld, en GAE te willen helpen met het verduurzamen.

Opluchting

Toch is Meiltje de Groot opgelucht. "Hier zijn wij ontzettend blij mee. Het laat zien dat er vertrouwen is vanuit de aandeelhouders in onze toekomst."

De Groot heeft altijd bepleit dat GAE 'essentiële infrastructuur' is in het noorden van het land. "We blijven dan ook inzetten op onze maatschappelijke rol, in de vorm van de donorvluchten voor het Universitair Medisch Centrum Groningen en de verduurzaming van de luchtvaart. We weten dat we een goede strategie hebben en zullen die verder blijven uitwerken."

Schiphol

Het vliegveld is nu bezig met de aanvraag voor het nieuwe luchthavenbesluit. Daarin zal het in de vakantieperiode vragen om een verruiming van de openingstijden. "Onder de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit, moet een financiële onderbouwing liggen", zegt De Groot. "Het is fijn dat we voor de komende jaren zekerheid hebben van onze twee grootste aandeelhouders."

Die zekerheid kan de gesprekken tussen GAE en Schiphol mogelijk versoepelen. Eelde wil graag vluchten overnemen in het hoogseizoen, zodat er in Noord-Drenthe meer passagiers komen en Schiphol enigszins ontlast wordt.