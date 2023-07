Man schopt voorbijganger gebroken heup, rechter wil meer psychisch onderzoek

De rechtbank wil meer psychisch onderzoek bij een 37-jarige man die vastzit voor een poging tot doodslag in Assen. De dertiger sloeg en schopte op 3 december in de Talmastraat een willekeurige passant een gebroken heup.

Het slachtoffer (68) verscheen woensdag in de rechtbank in Assen, schuifelend achter een rollator. Hij liep door de aanval zenuwschade op. Het ziet ernaar uit dat hij nooit meer herstelt. "Ik was een fitte man, die midden in het leven stond. Sinds die dag is mijn leven overhoop gegooid, ben ik bedlegerig en kan ik niets", zei de man tegen de rechter. Hij maakte gebruik van zijn spreekrecht.

Verward

De dertiger wist niets meer van de aanval. Hij verkeerde in een psychose, zei de man. Dat gebeurde wel vaker wanneer hij zijn medicijnen niet innam en drugs gebruikte. Daardoor liep hij die zaterdagochtend schreeuwend en vernielend door de straten in Assen.

De 68-jarige man liet zijn hond uit en kwam de verwarde dertiger tegen. Voordat hij het wist lag hij op de grond en werd hij geschopt. De aanvaller zwaaide daarbij met een mes. De oudere man liep door het afweren verwondingen op aan zijn handen. Door de gebroken heup kon hij zich verder niet bewegen.

Mes in brievenbus

De verdachte werd later in een woning aan de Van Swinderenhof aangehouden. Getuigen hadden een goede beschrijving van de man gegeven. In de brievenbus van de woning vonden de agenten een mes.

Tegen het slachtoffer zei de man tijdens de rechtszitting: "Sorry meneer, het is nooit de bedoeling geweest u zo te verwonden". Er ligt alleen een rapport van een psychiater, die hem volledig toerekeningsvatbaar vindt. Zolang de dertiger zijn medicatie inneemt en van de drugs afblijft is de kans op herhaling gering, volgens het rapport.

Mogelijke tbs-maatregel

Daar zit nu net het probleem, zei de officier van justitie. De dertiger heeft een problematisch verleden en daardoor een fors strafblad. Zware geweldsdelicten stonden daar tot nu toe niet op.