Grote schoonmaak na storm Poly begonnen

Donderdagochtend is boswachter Albert Henckel al vroeg uit bed. De dag nadat zomerstorm Poly over het land denderde zit hij in de auto om de schade op te nemen. "Wij verwachten wel schade, zeker na de voorspellingen van code geel en code oranje. Je weet alleen niet hoeveel."

Henckel is boswachter voor Staatsbosbeheer en doet zijn ronde op het Dwingelderveld, het Holtingerveld en de boswachterij Ruinen. De opruimploeg van Staatsbosbeheer is ook al aan het werk. Een berk ligt over familiepad Noordenveld. Dit soort routes krijgt voorrang bij de controle en het opruimen.

"Wij pakken de fietspaden aan. De verharde familiepaden, waar ook mensen die slecht ter been zijn met een rolstoel of rollator langs kunnen, komen aan bod. Daarna kijken we naar belangrijke zandwegen waar wat ligt."

Waarschuwing

De boswachter benadrukt dat mensen nog steeds goed op moeten letten in het bos. "Er zijn plekken waar het misschien gevaarlijk is, wij hebben dat ook nog niet helemaal in beeld. We kunnen niet overal tegelijk zijn."