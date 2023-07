Shakespearetheater kiest steeds vaker voor jonge acteurs

Voor een deel is het een keuze van het theater om voor meer jonge spelers te gaan. Voor een ander deel komt de vergroening van het gezelschap doordat er ruimte is ontstaan. "Er zijn spelers die vanwege de drukte met het gezin een jaartje overslaan om mee te spelen", legt Nieborg uit. "Want als je hier gaat meespelen in het zomerstuk dan moet je voor een hele periode drie dagen in de week beschikbaar zijn."

Jolien de Roos (17 jaar) mag dit jaar bij het zomerstuk Antonius en Cleopatra voor het eerst meedoen. "Het is ontzettend gaaf!", lacht ze. Al sinds haar elfde speelt ze bij het theater, maar het grote zomerstuk is nieuw voor haar. "Bij de jeugd is het al wel serieus, maar wel duidelijk 'de weg ernaartoe'. Als je hier (het grote stuk, red.) bent dan is het echt."

'Stapje er bovenop'

Ook Viktor Koetsier (19 jaar) is een van Dievers jongere talenten. Hij speelt Hylarius, een rol van grappige bode die is toegevoegd aan het stuk. Ondanks zijn eindexamens dit jaar wilde hij graag meedoen. "Dit is mijn derde jaar bij het grote stuk. ik heb bij het jeugdtheater in Romeo en Julia gepeeld, dat was al erg vet, maar dit is nog een stapje er bovenop."

Nieborg is blij met de ontwikkeling. "Voor het grote stuk staat voorop dat we kwalitatief een goede voorstelling willen brengen en daar werken we heel hard voor met zijn allen. Bij de jeugd staat plezier maken met theater voorop. Als dat lukt zul je zien dat de kwaliteit ook vanzelf boven komt drijven." Volgens hem is het dus het beste van beiden.

Leerzaam

Koetsier ziet dat ook zo. "Het is heel mooi om te zien hoe acteurs met heel veel ervaring het stuk spelen. Daar kun je heel veel van leren. Ik denk vaak: hoe zou die collega-acteur dat doen? En probeer dat dan in mijn eigen spel te integreren."