Zes titelkandidaten strijden om titel Dorpshuis van het jaar 2023

Uit twintig inzendingen heeft het BOKD zes Drentse dorpshuizen genomineerd die dit jaar strijden om de titel van Dorpshuis van het Jaar 2023. "Het was geen eenvoudige opgave om een keuze te maken. Het was leuk om te zien hoeveel tijd de dorps- en buurthuizen hebben besteed aan het indienen van een goede aanvraag", vertelt juryvoorzitter Ramon van der Sleen.

't Markehuus in Assen, dorpscentrum Eexterveen, Ons Dörpshuus in 2e Exloërmond, 't Brinkenhoes in Emmen, De Weidehoek in Wijster en Over Entinghe in Dwingeloo kwamen na de selectie als finalisten uit de bus.