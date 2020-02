Storm Ciara zorgt voor afgelastingen in Drenthe

Onze provincie zet zich schrap voor de storm Ciara, die morgen voor een onstuimige dag gaat zorgen. Vanwege de zeer zware windstoten gaan verschillende evenementen in Drenthe niet door.

De storm laat zich vooral morgenmiddag en -avond voelen. "In Drenthe wordt het windkracht 6 à 7, met windstoten tot maximaal 115 kilometer per uur", aldus RTV Drenthe-weerman John Havinga. "In totaal verwacht ik dat ongeveer 20 tot 25 millimeter regen zal vallen."

Veldtoertocht

De organisatie van de veldtoertocht in Gasteren heeft uit voorzorg alvast een nieuwe datum geprikt. De wedstrijd, waarbij deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden (30 en 50 kilometer), is van morgen naar zondag 23 februari verplaatst. "We hebben geluisterd naar onze vrijwilligers en Staatsbosbeheer", zegt voorzitter André Niemeijer van de organiserende fietstoerclub Dobberieders uit Zuidlaren. "De inschrijvingen blijven gewoon geldig."

Puzzeltocht

Door de puzzeltocht bij Manege de Klenckeruiters in Oosterhesselen gaat morgen ook een streep. Sterre Rossing van het secretariaat: "Wij vonden het niet verantwoord vanwege de storm. We hebben de mensen die zich hebben aangemeld gelukkig kunnen bereiken." De puzzeltocht van 5 of 10 kilometer voor wandelaars en ongeveer 12 kilometer voor ruiters zou van start gaan tussen 13.00 uur en 15.00 uur. De manege heeft de datum van het evenement verplaatst naar 15 maart.

Emmemoriam

Vanwege het verwachte stormachtige weer gaat ook de herdenkingstocht Emmemoriam in Emmen niet door. Zondagavond zou er een gedenktocht plaatsvinden voor iedereen die iemand mist. De tocht zou plaatsvinden in het Rensenpark, waar verschillende activiteiten plaats zouden vinden. Een nieuwe datum wordt binnenkort bekendgemaakt.