Wolf doodde in mei 19 schapen in Drenthe

De wolf heeft in Drenthe in mei dit jaar 19 schapen gedood. Dat blijkt uit de nieuwste DNA-uitslagen van BIJ12, de organisatie die namens de provincies wolvenschade afhandelt.

De meeste dode schapen werden op 12 mei gevonden in Hooghalen (9). In drie gevallen kon niet worden achterhaald welk dier de schapen doodde.

Pony, paard en kalf

Op 18 mei werd in Hooghalen een pony slachtoffer van een wolf en op 27 mei in Wapserveen een paard. In Orvelte en Elp beet een wolf een kalf dood.

Hond

In twee gevallen, in Beilen en Echten, was een hond verantwoordelijk voor de dood van schapen. Een hond beet ook een kalf dood in Orvelte.