KNMI geeft voor morgen code oranje af, bonden waarschuwen vrachtwagenchauffeurs

Het KNMI heeft vanwege de naderende storm Ciara voor het hele land code oranje afgekondigd. Die maatregel geldt morgen in de kustprovincies vanaf het tweede deel van de middag wegens zeer zware windstoten. In de andere provincies gaat de waarschuwing pas in de avond in.

Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer, met risico op schade, letsel of veel overlast. In Drenthe wordt morgen windkracht 6 à 7 verwacht, met windstoten tot maximaal 115 kilometer per uur. De wind neemt in de loop van de avond in het noordwesten langzaam af, maar ook maandag blijft het waaien.

Nog geen stormdienstregeling

ProRail en de Nederlandse Spoorwegen laten de treinen morgen tot nader order gewoon volgens de geplande dienstregeling rijden. Dat is besloten tijdens extra overleg vanwege de storm. Reizigers krijgen het advies het weerbericht in de gaten te houden en kort voor vertrek de NS Reisplanner te raadplegen.

De impact van de storm op het treinverkeer is volgens de twee organisaties lastig te voorspellen. "Veiligheid van onze reizigers en collega's staat voorop. Daarom zullen we zondag, mocht dat nodig zijn, alsnog ritten schrappen of in delen van Nederland het treinverkeer tijdelijk stilleggen", aldus een NS-woordvoerder.

Airport Eelde blijft open

Groningen Airport Eelde is morgen gewoon geopend. Vliegtuigpassagiers die via Schiphol reizen krijgen door de storm mogelijk wél te maken met vertragingen of geannuleerde vluchten. Daarom adviseert Schiphol reizigers om de actuele vluchtorganisatie te checken of contact op te nemen met de maatschappij waarbij is geboekt.

Onzekerheid over duel FC Emmen

De KNVB hoopt zo snel mogelijk te besluiten of de vier eredivisiewedstrijden die morgenmiddag worden gespeeld doorgaan of niet. FC Emmen speelt om 16.45 uur in eigen stadion tegen FC Twente. Over wedstrijden in het amateurvoetbal neemt de voetbalbond voor vanavond 20.00 uur een besluit.

Transportbonden waarschuwen chauffeurs

Werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) en vakbond CNV Vakmensen waarschuwen vrachtvervoerders en vrachtwagenchauffeurs voor de naderende storm. TLN drukt de transportbedrijven op het hart de juiste afwegingen te maken in het belang van de veiligheid van de chauffeurs en andere weggebruikers. "Dat is voor een belangrijk deel de vakkennis van de chauffeurs, maar ook vanuit het transportbedrijf en de verladers is het van belang om tijdens extreem weer de chauffeurs niet onder druk te zetten", schrijft de werkgeversorganisatie.

Vakbond CNV raadt vrachtwagenchauffeurs aan om bij twijfel hun wagen op een veilige plek aan de kant van de weg te zetten en niet verder te rijden. "De veiligheid van de chauffeur en medeweggebruikers gaat boven alles. Dan komt de levering maar wat later", zegt transportbestuurder Tjitze van Rijssel.