Wolfvrije regio en meer: dit wil de provincie voor de komende vier jaar

Stikstof, de wolf, openbaar vervoer; veel thema's kwamen vandaag aan de orde tijdens de presentatie van het coalitieakkoord. BBB, VVD, PvdA en CDA zijn er na vier maanden onderhandelen uit wat de gezamenlijke plannen zijn voor de komende vier jaar.

Hieronder een overzicht van die plannen:

Brede welvaart als fundament

Materiële en economische welvaart is volgens het akkoord belangrijk voor de Drentse inwoners, ook gezondheid, welzijn, goed openbaar vervoer en goede scholen horen daarbij.

Het nieuwe bestuur grijpt net als het oude het rapport 'Elke Regio Telt' met beide handen aan. Ze willen Den Haag duidelijk maken dat het geld voor onderwijs, zorg en Rijkdiensten beter verdeeld moet worden over het land. De lobby naar Den Haag en Brussel moet volgens de partijen steviger, de bescheidenheid moet eraf en plaatsmaken voor meer focus en strategie.

De mismatch op de woningmarkt en het tekort aan woningen, moet worden opgelost. Woningsplitsing of op eigen erf een woning bijbouwen moet kunnen, ook willen ze meer hoogbouw in de steden én nieuwbouwplannen versnellen. Daarnaast willen de vier partijen het bouwen bij treinstations mogelijk maken.

Een betere aansluiting tussen het onderwijs en wat de arbeidsmarkt en de economie vragen, stond al in het oude provinciale beleid en wordt voortgezet. Dat geldt ook voor zaken waarbij het gaat om het stimuleren van de regionale economie en werkgelegenheid.

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is volgens de partijen de economische motor van de provincie. Ze willen meer groene chemie en doorlopende leerlijnen in het onderwijs. Ook gaan ze voor meer handen aan het bed, want los van dat de zorg ook een belangrijke economische sector is in Drenthe, stelt de vergrijzing onze provincie straks voor nog grotere opgaven.

Landbouw en natuur

De nieuwe coalitie gelooft er steevast in dat landbouw en natuur samen kunnen gaan: 'Biodiversiteit en een bloeiende landbouw'. De aanpak gericht op een bepaald gebied staat daarbij nog steeds voorop, dat hebben ze geleend van het oude college. "Een Drenthe zonder agrarische sector is niet denkbaar." Er moet een verdienmodel en perspectief zijn voor boeren.

En boeren moeten erop kunnen vertrouwen dat niet telkens de regels worden veranderd. Boerenbedrijven worden alleen vrijwillig beëindigd en de PAS-melders moeten worden gelegaliseerd.

Er moet een alternatief komen voor de Kritische Depositie Waarde (KDW) waarmee tot nu toe in de stikstofmetingen wordt gewerkt. "Een focus die alleen gericht is op KDW en stikstof werkt verlammend en belemmert ontwikkelingen in vrijwel alle sectoren." Landbouwgrond moet landbouwgrond blijven. Het nieuwe college ziet mogelijkheden voor natuur en kleinschalige bewoning in gebieden waar boeren extensiever gaan werken.

Respectvol omgaan met landschap

Niet onverwacht maar wel nieuw: er komt geen uitbreiding van Natura2000-gebieden. Ook willen de partijen in Brussel gaan lobbyen voor Drenthe als 'wolfvrije regio'. Uiteindelijk moet Europa de wetgeving aanpassen zodat de wolf geweerd of bejaagd mag worden.

Met het mooie Drentse landschap moet je respectvol omgaan, vindt het nieuwe college, maar het landschap is van ons allemaal. Er moet balans zijn tussen landbouw, natuur, water, wonen, de energietransitie, economische ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit. Dat is mooi opgeschreven en natuurlijk hebben we in Drenthe meer ruimte dan in een provincie als Zuid-Holland, maar hier ligt de komende jaren een enorme opgave.

De landelijke en Europese regels worden nageleefd en via het Natuur Netwerk Nederland gaat er gewerkt worden aan natuur en soortenrijkdom. 'Natuur is de basis voor ons bestaan' en dus moet de natuur robuuster worden en meer bestand zijn tegen klimaatverandering. Het nieuwe college spreekt van een 'realistische natuurbeleid' maar het lijkt wel op een voortzetting van wat ooit bedacht is: het combineren van functies en de natuur moet toegankelijk blijven voor iedereen.

Zoveel mogelijk uitgaan van wat wel kan, en niet alles dichtregelen. Als het landelijk beleid gaat knellen dan gaan Gedeputeerde Staten naar Den Haag met alternatieven die wel passen bij Drenthe. En vrij naar oud-stikstofbemiddelaar Johan Remkes: "Niet alles kan overal, niet alles kan voor iedereen."

Wegen en ov op peil houden

De huidige infrastructuur en het openbaar vervoer (ov) moet op peil blijven. De auto is volgens het akkoord het belangrijkste vervoermiddel, maar ze willen geen verdere verschraling van het openbaar vervoer.

Onverminderd wordt de inzet om de 'flessenhals' op het spoor tussen Meppel en Zwolle op te lossen. Als daar nu een storing of een ongeval is, ligt het hele treinverkeer van en naar het noorden plat. Ook gaat de lobby voor de Nedersaksenlijn door.