Nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Drouwen

De gemeente Borger-Odoorn heeft een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in gebruik genomen. Het gaat om een woning aan de Hoofdstraat in Drouwen, met ruimte voor acht personen. De vluchtelingen kunnen daar tot volgend jaar juni verblijven.

Volgens wethouder Bernard Jansen probeert Borger-Odoorn de kleinere opvanglocaties in de gemeente zo goed mogelijk te spreiden. "Dat draagt ook bij tot een snellere integratie van de Oekraïners in de buurt waar zij wonen. Wij hebben ongeveer 190 opvangplekken ter beschikking, zodat we ook de komende periode ruimte houden voor nieuwe Oekraïners die naar onze gemeente komen."

Druk in Ter Apel nog steeds groot

Naast de opvang van Oekraïners, heeft de gemeente ook een drietal locaties in gebruik voor crisisnoodopvang. Het gaat om vluchtelingen die door de drukte niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. De druk is daar nog steeds groot en er zijn onvoldoende opvangplekken beschikbaar. Daarom heeft het COA gemeenten gevraagd de crisisnoodopvanglocaties langer aan te houden.