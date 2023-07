Zorgen, dreiging en stress, rechtszaak over lelieteelt maakt veel los

Opnieuw stonden een bollenteler en omwonenden van lelie-akkers tegenover elkaar in de rechtbank. Het bedrijf wil het verbod om gewasbeschermingsmiddelen te spuiten op percelen bij Boterveen van tafel. Ondertussen lopen de spanningen op.

De rechter in Assen verbood een kleine maand geleden het gebruik van de middelen. Omwonenden vrezen voor hun gezondheid, de teler beschikt echter over benodigde vergunningen en de gebruikte middelen zijn in Nederland toegestaan.

Uitgemaakt voor NSB'er

De uitspraak in juni maakte veel los, zo blijkt in het hoger beroep dat in Zwolle diende. Een van de omwonenden leest voor uit een rouwkaart die ze kreeg. Daarin wordt ze uitgemaakt voor NSB'er. "Het eindigt met 'Wordt vervolgd'. Dat heeft heel veel impact", zegt de buurtbewoonster.

Volgens de bewoners komen de dreigende teksten van sympathisanten van de teler. "Het frame is dat het hier gaat om een groep westerlingen, import, die het boeren onmogelijk wil maken. Dat klopt niet", zegt hun advocaat. Er zitten Drenten bij de groep omwonenden, en het is ze te doen om middelengebruik bij lelieteelt, niet om boeren in het algemeen, stelt ze. Naast brieven zijn ook tuinen vernield, soms moest er 112 worden gebeld.

De advocaat van de teler haast zich te zeggen dat bedreigingen niet van zijn cliënt komen. "Geef mij maar namen en nummers, dan ben ik de eerste die die mensen er op aanspreekt."

Regels

Ook voor de bollenteler heeft de zaak flinke impact. "Je hebt het gevoel dat de fundamenten onder je bedrijf worden weggeschopt. Als je in Nederland regels maakt, hou je je daar als ondernemer aan. Meer kun je niet doen", zegt de man die samen met zijn ouders en broer het familiebedrijf bezit.

Door het verbod dat de rechter hem oplegde, moeten mensen het veld in om met de hand onkruid te verwijderen. Dat is volgens de teler niet vol te houden. Wat de schade aan de bloemen is vanwege mogelijke schimmels, is nog niet duidelijk. De schade loopt volgens hem in de miljoenen, hij wil die verhalen op de buurtbewoners die de zaak hebben aangespannen. Voor enkelen reden om te stoppen met procederen. Ook stopten mensen omdat de zaak te veel stress oplevert.

Spuitverbod

Maar belangrijker voor de landbouwer is dat het spuitverbod van tafel gaat, zodat er in het najaar in ieder geval wat te oogsten valt. Volgens hem werd er al jaren met dezelfde middelen en stoffen gespoten op andere gewassen op het perceel. Middelen die zijn goedgekeurd door de instanties, hij zegt zelfs extra maatregelen te hebben genomen omdat hij rekening wil houden met omwonenden.

Daarnaast, stelt zijn advocaat, zitten er al grote marges tussen wat gevaar voor gezondheid oplevert en wat een bedrijf mag gebruiken. De eisen voor toelating van beschermingsmiddelen zijn hoog en 0 risico lopen is zelden haalbaar, vindt hij. "Het is een politieke keuze om het risiconiveau te bepalen."

Cocktail

De buurtbewoners die de zaak aanspanden zeggen dat bij lelieteelt veel vaker en intensiever met gewasbeschermingsmiddelen wordt gespoten dan bij bijvoorbeeld mais of aardappelen. Daarnaast stellen ze, is niet duidelijk hoeveel en met welke middelen er precies wordt gespoten. En ook is onduidelijk wat de effecten zijn van een 'cocktail' aan middelen. Het bedrijf zegt ook middelen los van elkaar te kunnen spuiten, maar dan moet er vaker gespoten worden.

De omwonenden wijzen op een verband tussen ziektes als Parkinson en ALS. Er lopen onderzoeken naar om meer duidelijkheid te krijgen over dat verband. De buurtbewoners willen geen risico's lopen, terwijl de teler stelt dat als er gevaar is, de middelen en stoffen wel verboden worden. Hij wijst erop dat hij de gezondheid van zijn personeel belangrijk vindt en dat hij daarbij vertrouwt op de instanties.

De omwonenden vinden niet alleen de gezondheid van hun eigen gezinnen van belang, ze hebben ook economische schade van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vlakbij hun huis. Want wanneer er gespoten wordt op de aan hun tuin grenzende akkers, is het advies om naar binnen te gaan. Verschillende buren hebben bedrijven waar ze buiten hun gasten ontvangen, afspraken worden soms geannuleerd als er gespoten wordt. "Ik had een biologische tuin waar ik groenten voor de gasten uithaalde, die heb ik weggedaan", klinkt het. "En de gasten gaan naar binnen als er gespoten wordt."

Snel uitspraak

De verhoudingen in de buurt zijn inmiddels flink verzuurd. De partijen voelden niks voor het voorstel van de rechter om onderling tot een oplossing te komen. Eerdere lijmpogingen leverden namelijk ook al niks op.

Omdat elke dag met sproeiverbod kostbaar is voor de lelieteler, wil het gerechtshof op maandag duidelijkheid geven of het verbod blijft staan of niet.

Grote onrust

Die uitspraak wordt ook met argusogen gevolgd in de rest van het land. Een delegatie van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) was vandaag in Zwolle aanwezig en wilde partij worden in de rechtszaak. Dat wees het gerechtshof af.

De KAVB-directeur gaf aan dat na de uitspraak in juni de telefoon bij de belangenvereniging roodgloeiend stond en dat de mailbox vol liep. Telers in het hele land hebben zorgen, stelt hij. "Het heeft tot grote onrust geleid. Er zijn voorbeelden waarbij mensen geen pachtovereenkomsten aan durven gaan, uit angst dat virussen en schimmels de overhand krijgen in de lelieteelt", schetst hij.