Cassata #22: Onrust in Zuidlaren en het meisje uit de sekte

Onderwerpen

01.02 - Introductie gasten Harry Beintema (directeur van Forint, initiatiefnemer van komst tbs'ers in Zuidlaren) en Marcel Thijssen (burgemeester gemeente Tynaarlo).

03.22 - Tafelheer Wolter Klok vertrekt na zeven jaar bij RTV Drenthe en wordt presentator bij Hart van Nederland. Hij vertelt hoe het programma van SBS hem in het vizier kreeg en waarom hij besloten heeft bij RTV Drenthe te vertrekken. (1)

09.00 - Massale onrust in Zuidlaren vanwege de komst van een woongroep voor tbs'ers op het Dennenoordterrein. Een petitie tegen de komst is inmiddels ruim 2.000 keer ondertekend. Directeur behandelzaken Harry Beintema van Forint, initiatiefnemer van de komst van de tbs'ers, had zo veel onrust niet zien aankomen. Ook burgemeester Marcel Thijssen van de gemeente Tynaarlo geeft zijn visie op de onrust en de komst van de woongroep in Zuidlaren.

38.18 - Hoe collectief is het Landbouwcollectief nog, als we het hebben over het stikstofoverleg met het kabinet? De sfeer in boerenland is grimmig, wat nog maar eens werd onderstreept door de dreigende taal van boerenclub Farmers Defence Force. We praten erover met voorzitter Dirk Bruins van Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO).

54.01 - In het Cassata Radioforum geven panelleden Erik Ziengs (Tweede Kamerlid VVD), Jacob Bruintjes (voorzitter PvdA Drenthe) en Wolter Klok hun ongezouten mening over onder meer de financiële problemen bij Drentse gemeenten en de crisis op de failliete Camping Anloo.

01.16.58 - Hannelore van Otterloo uit Hoogeveen zat vijftien jaar van haar jeugd in de Gelderse sekte Gemeente Gods. Nu, op 42-jarige leeftijd, wil ze haar verhaal vertellen om daarmee lotgenoten te kunnen helpen. Schrijver Frank Krake schreef het boek 'Hannelore, het meisje uit de sekte' over de gebeurtenissen binnen de muren van het klooster in Velddriel.

Gasten

Wolter Klok (tafelheer) - Presentator, vertrekt na 7 jaar RTV Drenthe naar Hart van Nederland

Marcel Thijsen - Burgemeester van Tynaarlo

Harry Beintema - Directeur behandelzaken Forint

Dirk Bruins - Voorzitter LTO Noord

Jacob Bruintjes - Voorzitter PvdA Drenthe

Erik Ziengs - VVD-Tweede Kamerlid

Hannelore van Otterlo - Zat bijna haar hele jeugd in de sekte Gemeente Gods

Frank Krake - Schrijver van het boek 'Hannelore, het meisje uit de sekte'

Presentatie

Margriet Benak

