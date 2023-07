Tiny Houses eind volgend jaar in Assen op hun plek achter talud A28

De voorlopige planning is dat de Vereniging Tiny Houses begin 2024 een definitief ontwerp klaar heeft. Ook moet er dan een borg betaald worden van vijftien procent van de investeringskosten. Want ook al betaalt de gemeente de eerste 75.000 euro aan ontwikkel- en begeleidingskosten uit eigen zak, de rest moet uit de portemonnee komen van de deelnemers. De gemeenteraad moet vervolgens eerst alles goedkeuren, voordat Assen daadwerkelijk een 'go' kan geven, en de klus aanbesteed kan worden.

Volgend voorjaar bouwrijp

Natalie Shaw, één van de leden van de focusgroep, is dolblij met het positieve besluit van burgemeester en wethouders. "Maar eerlijkgezegd hadden we ook niet anders verwacht, want alles was goed voorbereid. Maar het blijft nog even spannend. Want de gemeenteraad moet er in september nog een klap op geven. Pas dan kunnen we echt verder met de uitwerking", zegt ze.