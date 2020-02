Noordscheschut wint dankzij goede tweede helft van Groningen

Vv Noordscheschut heeft goede zaken gedaan door vv Groningen met 3-1 te verslaan. Het was wederom spits Nick Koster die met twee doelpunten belangrijk was voor de Schutters.

Hiermee blijft de ploeg van Marc van Meel de koploper in de 1e klasse E met 32 punten uit 15 gespeelde wedstrijden. Blauw Wit '34 volgt op 1 punt met 31 punten.

Vervelende eerste helft

De eerste helft was een vervelende aldus van Meel: 'Er werden stevige overtredingen gemaakt van beide kanten en de scheids liet veel toe. Dan weet je dat het een pittige wedstrijd gaat worden. We waren erg onrustig en hadden veel balverlies.' Na een kleine twintig minuten spelen kwam Noordscheschut op voorsprong. 'We wisten dat Groningen lengte en kopkracht tekort kwam en hier hebben dan ook optimaal gebruik van gemaakt.' Uit een corner was het Ton Kamping die de 0-1 binnen kopte bij de eerste paal. Nog voor rust kwam Groningen op gelijke hoogte.

Nick Koster

'Na rust zijn we veel beter gaan voetballen en kwamen we binnen een minuut op 1-2 door Nick Koster. Ook in de tweede helft hebben we weer goed gebruik weten te maken van onze lengte en wist wederom Koster op fantastische wijze ook de 1-3 binnen te knikken'. Van Meel is tevreden over de tweede helft: 'We hebben veel meters gemaakt en geknokt tegen een ploeg die onverdiend onderaan staat. Uiteraard ben ik blij dat we vandaag als winnaar van het veld afstappen.'

Volgende week zaterdag speelt Noordscheschut thuis tegen de nummer 10, Drachtster Boys.

Lees ook: