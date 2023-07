Puy du Fou wil regionale samenwerking met Ogterop, maneges en Drenthe College

Verrast. Zo wordt er gereageerd bij instanties in Meppel en omgeving over een mogelijke samenwerking met Puy du Fou. Dit Franse themapark wil bij Meppel een park beginnen van zo'n 60 hectare. Daarbij geeft Puy du Fou aan de samenwerking met de regio te willen zoeken.

Enkele instanties worden bij naam genoemd, waaronder schouwburg Ogterop. "Oh, echt waar? Wat leuk, ik weet daar helemaal niets van", reageert Natalie Straatman, directeur van het theater. Hoe Puy du Fou een samenwerking met Ogterop of andere partijen concreet voor zich ziet, is niet bekend. "Ik wil gerust een keer met ze zitten om na te denken over acties en waar we elkaar kunnen aanvullen."

Ook kindercircus Okidoki in Meppel is in beeld bij Puy du Fou. "Wij zijn een kleine organisatie. Als ze iets met een circus willen, zou dat natuurlijk heel leuk zijn", glundert Marie Tiggelman namens het kindercircus. "Maar ik weet niet of wij dat kunnen bemensen. Wij werken met amateurs, met kinderen en een paar volwassenen."

Geen eigen school voor Puy du Fou

In Frankrijk trekt Puy du Fou jaarlijks zo'n 2,5 miljoen bezoekers. Er werken meer dan 2.000 mensen en er zijn meer dan 4.000 vrijwilligers actief. Het park kent geen attracties, maar er worden voorstellingen en shows gegeven over de geschiedenis van de regio. Dat is ook de bedoeling voor het park bij Meppel.

Wel wordt het Drentse park kleiner dan in Frankrijk. En Puy du Fou gaat bij Meppel geen eigen school bouwen. Dat is in Frankrijk wel het geval, twee zelfs: een basisschool en een middelbare school. Daar worden jaarlijks meer dan 800 jongeren opgeleid in ongeveer dertig opleidingen, gerelateerd aan toneel.