Onderschrift op straatnaamborden verzetshelden terug in Roden

Straten in Roden die zijn vernoemd naar verzetshelden, hebben nieuwe naambordjes gekregen. De vorige keer dat ze werden vervangen, verdween het onderschrift. Dankzij een dochter van één van die verzetshelden zijn de onderschriften weer terug.

"Zijn moed en offer mogen we nooit vergeten", sprak Ella Postema zichtbaar geëmotioneerd. Nog geen twee jaar was ze toen haar vader Jan werd opgepakt door de Duitsers en via Assen naar Groningen werd gebracht. Ze zou haar vader nooit meer zien.

Verraden

Jan Postema probeerde al voor de oorlog Roner dorpsgenoten te overtuigen dat de NSB een foute keus was. Hij zag het als zijn plicht, want in Roden zaten relatief veel NSB'ers, schetst dochter Ella.

In 1943 vonden in heel Nederland de april-meistakingen plaats. Ook in Roden, waar Jan Postema het voortouw nam in de grote melkfabriek aan de Kanaalstraat. Op 3 mei 1943 werd Postema verraden en gearresteerd. Hij belandde via Assen in het gevreesde Scholtenhuis in Groningen.

Einde op de Grote Markt

Daar kreeg Jan te horen dat hij gedood ging worden. Hij probeerde zijn lot te ontlopen, schudde twee bewakers van zich af en rende de Grote Markt op. Een Nederlandse politieagent schoot hem neer.

Dochter Ella moest nog 1 jaar worden, maar de oorlog zal ze altijd bij zich dragen. Zoals ook haar moeder dat deed. Dat er in Roden een straat naar haar vader werd vernoemd, zag ze als een mooi eerbetoon. Maar dat het onderschrift opeens verdween, stak haar. Met hulp van amateurhistoricus Cees van der Kooij en de Stichting Herdenken Noordenveld, werd de gemeente gevraagd het onderschrift terug te brengen.

Voortleven

Aan dat verzoek werd gehoor gegeven. "De straten hebben hun verhaal terug", sprak burgemeester Klaas Smid vandaag tijdens de officiële onthulling van het bord voor de Postemastraat. Hij bedankte Ella Postema voor haar vasthoudendheid.