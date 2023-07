Theatergroep krijgt sleutels van De Tamboer in Hoogeveen voor uniek toneelstuk

Theatergroep Het Nieuwe Goed is deze dagen druk bezig in theater De Tamboer in Hoogeveen. Ze leggen daar de laatste hand aan hun nieuwe voorstelling Breekpunt, waarin ze zowel de letterlijke als figuurlijke betekenis van 'breken en lijmen' onderzoeken.

Het toneelstuk wordt er eentje met verschillende aspecten. "Zang, dans en spoken komen allemaal samen in dit stuk. Tijdens dit stuk proberen wij er op metaforische wijze achter te komen wanneer je als mens op het 'Breekpunt' aankomt. Zodat je weet wanneer situaties breken, en hoe je ze moet lijmen", vertelt organisator Erik van Dijk.

Om het toneelstuk tot in de puntjes voor te bereiden, krijgt de groep alle tijd en ruimte. Van Dijk: "We hebben voor meerdere dagen de sleutels van de zaal gekregen, zodat we het stuk kunnen repeteren." En dat is nodig, want de groep theatermakers kent elkaar helemaal niet. "Dat is het speciale van dit toneelstuk. Er is echt een groep vreemden bij elkaar neergezet. Alles is vanaf de grond opgebouwd."

Eigen productie

En dat is bijzonder, want het theater heeft het stuk zelf geproduceerd. Een ongebruikelijk fenomeen in de theaterwereld. "Toen ik van het initiatief hoorde, begon alles in me te prikkelen en heb ik deze kans met beide handen aangepakt. Ik wil heel graag van deze mensen leren en mezelf ontwikkelen door dit multidisciplinaire stuk", vertelt één van de theatermakers.