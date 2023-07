Oud-brandweerman krijgt zijn gelijk: Emmen aansprakelijk voor PTSS door trauma's

Bij de gemeente Emmen klopt Lohuis vervolgens vergeefs aan, om ze aansprakelijk te stellen voor alle materiële en immateriële schade door zijn 'beroepsziekte'. Maar die wil van niks weten. En na een verloren bezwarenprocedure en rechtszaak, zoekt de Emmenaar het hogerop. De zaak komt uiteindelijk dit jaar voor de Centrale Raad van Beroep, en die geeft hem afgelopen maand gelijk.

Geen 'part of the job'

Het rechtscollege velt een toch wel opmerkelijk oordeel in de zaak van de oud-brandweerman. Tot nu toe gingen ze daar er altijd vanuit dat een brandweerman in zijn werk nu eenmaal geconfronteerd kan worden met dodelijke slachtoffers of zware incidenten. Dat is nu eenmaal inherent aan het vak. Maar jurist Ferre van de Nadort ziet in de uitspraak van zijn cliënt Lohuis 'een belangrijke omslag'.

"Deze raad zegt nu dat dit soort buitensporige ervaringen tot psychische klachten kunnen leiden, of het nu om normale mensen gaat of om brandweerlieden. Dat zien ze dus los van de functie. Simpelweg stellen 'het is nu eenmaal part of the job', daar stappen ze met deze uitspraak vanaf. En dat is echt heel bijzonder", aldus Van de Nadort.

'Weg open voor andere hulpverleners'

Volgens de jurist is het een belangrijke erkenning voor meer brandweerlieden met trauma's en PTSS, en ook voor andere hulpverleningsdiensten, zoals ambulancemedewerkers en werknemers in tbs-klinieken. "Bij de politie en Defensie is PTSS als beroepsziekte erkend, maar zover zijn ze bij de brandweer en andere hulpdiensten nog niet. Dus opent dit de weg daarvoor."

Voor Lohuis is dat ook 'de belangrijkste winst' in zijn zaak. Dat hij z'n collega's ermee geholpen zijn, die met hetzelfde probleem worstelen als hij. "Dat is heel belangrijk. Ik heb niet voor niets doorgeknokt. Dit betekent heel wat voor onze beroepsgroep. Ik hoop dat collega's niet hetzelfde hoeven door te maken, als ik de afgelopen twintig jaar."

Schadevergoeding

Lohuis voelt zich nu eindelijk gehoord, wat hij de afgelopen periode 'vreselijk heeft gemist'. Dat vindt hij ook het allerergste, dat niemand de waarheid wilde horen. "Ik was diegene die niet spoorde en de schuldige van alles. Tot op heden heeft zich nooit iemand om mijn ziekte bekommerd of vragen gesteld, en gevraagd hoe het met mij gaat. De gemeente Emmen heeft al die tijd niks laten horen, en ik ben blij dat ze nu een dikke tik op de neus krijgen. Ze moeten zich schamen. Ik werd weggezet als belachelijk, niet belangrijk, ze waren klaar met me. Nu is de zaak wel even anders."

Zijn advocaat vindt dat Emmen, met de nieuwste uitspraak, de aansprakelijkheid nu wel zal moeten accepteren. "Als ze verstandig zijn doen ze dat, gezien het oordeel. Maar ze kunnen het ook opnieuw weer afwijzen, en dan staan we weer voor diezelfde Centrale Raad van Beroep." Schadevergoeding eisen is de volgende stap, maar hoeveel, daarover wil de jurist niks kwijt.

Reactie Emmen

De gemeente Emmen wil verder niet op de zaak reageren. "Volgens onze informatie loopt de procedure nog. Daarnaast doen wij geen uitspraken over (oud-)medewerkers", meldt een gemeentelijk woordvoerder