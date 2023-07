Vier meiden vragen de gemeente Coevorden om een pumptrackbaan

Multifunctioneel

"Een pumptrackbaan is een aangesloten baan met bulten en bochten", beginnen de vier insprekers hun betoog. "Het is geschikt voor crossfietsen, mountainbikes, maar ook voor loopfietsen. Ook ouderen kunnen er oefenen met rollators en scootmobiels."

Het viertal kwamen op het idee in Landal-park Het Land van Bartje in Ees, waar twee pumptrackbanen zijn.

Vragen vanuit de raad

"Wie kan er gebruik van maken en wat moeten ze meenemen", zo luidt de vervolgvraag. "Een helm is verplicht. Een eigen step of bmx bijvoorbeeld is ook handig", klinkt het antwoord. Blaauwgeers ziet daarin een rol voor de gemeenteraad om misschien subsidiegeld in te zetten voor kinderen die dat niet hebben.