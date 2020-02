'Pitrus hoort bij de Drentsche Aa'

Pitrus is een taai gewas en groeit bijna altijd. Je komt het dan ook bijna overal tegen. Maar het idee dat in een veld met pitrus alleen maar pitrus groeit, klopt volgens Rossenaar niet. "Ik heb al door heel wat pitrusvelden gelopen. Als je dan goed gaat kijken, zie je op heel veel velden dat er ontwikkelingen zijn. Bovendien, als je jarenlang gewoon maait en afvoert, dan zie je na tien jaar dat op heel veel plekken de pitrus afneemt. Pitrus hoort er dan gewoon bij, maar is niet meer zo dominant."

Rossenaar: "Ook in de winter zie je dat ie vaak nog groen is. Als ie eenmaal een plek heeft, dan blijft ie daar ook groeien, En hij wordt groot, hij vormt grote pollen. De zaden blijven ook heel lang kiemkrachtig."

Richting bloemrijk hooiland

In het Geelbroek zijn er grote verschillen tussen pitrusvelden. Als zo'n veld een tijd beheerd wordt, zie je dat de plant minder aanwezig is. "Je ziet dan veel meer andere planten ertussen staan. Dit is zo'n veld dat zich al richting bloemrijk hooiland aan het ontwikkelen is." De pitrus blijft dan wel, maar is veel bescheidener. Maar ook in dichte pitrusvelden is van alles te zien: ze zijn heel belangrijk voor de watersnippen. "De pitrus kwijtraken doen we nooit. De pitrus hoort gewoon bij de Drentsche Aa", aldus Rossenaar

ROEG!

Meer over de planten in het Drentsche Aa-gebied zie je in een speciale driedelige ROEG! serie. Zaterdagavond zie je deel 3 op TV Drenthe. Kijk hier deel 1 (zaterdag 11 januari '20) en Deel 2 (zaterdag 25 januari '20) terug.