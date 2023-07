Steeds minder eikenprocessierupsen, maar soms in Drenthe alsnog flink overlast

De afgelopen jaren was het een thema dat steeds weer terugkwam: de overlast van de eikenprocessierups. Maar de aanpak tegen de beestjes die zorgen voor jeuk en overlast lijkt te werken: dit jaar zijn tot nu toe in 8 procent van de eikenbomen in Nederland eikenprocessierupsen gevonden, zegt het Kenniscentrum Eikenprocessierups. "Ook in Drenthe lijkt dit zo te zijn, maar het is wel zo: hoe noordelijker, hoe vaker er overlast is", zegt Arnold van Vliet van het kenniscentrum.

Een duidelijke verklaring voor de grotere overlast in Drenthe en de andere noordelijke provincies is er niet. "We weten het nog niet. Daarom roepen we mensen ook op om mee te doen." Mensen moeten minimaal dertig eiken bekijken en tellen in hoeveel bomen de eikenprocessierups zit. "In het noorden is het wel zo dat het minder dichtbevolkt is en dat er vaak eindeloze eikenlanen zijn. Dat zou een rol kunnen spelen."

De overlast door de eikenprocessierups bereikte een piek in 2019. Toen werd in zeker 55 procent van de eikenbomen een nest aangetroffen. Destijds werd wel alleen gekeken naar de bomen die niet bespoten waren tegen de jeukrups. In de huidige analyse zitten ook bomen die wel bespoten zijn.

Verwachte daling

Afgelopen najaar zag het kenniscentrum al dat er minder eikenprocessievlinders waren. De onderzoekers hadden de daling van het aantal rupsen dus ook verwacht. "Wel is er echt nog een slag te maken", vindt Van Vliet. "De rups gaat niet meer weg uit Nederland. Het probleem moet beheerst worden. Dat betekent: niet lukraak de rups bestrijden, maar kijken naar waar de risicolocaties zijn." Daarvoor moeten gemeenten de rups goed in de gaten houden, zegt hij.

Slag om de arm

In Noord-Nederland zitten vaak nog de meeste eikenprocessierupsen. "Dat komt door een combinatie van omstandigheden", aldus de bioloog. "Over het algemeen zien we wel dat het aantal eikenprocessierupsen echt toeneemt als er niet wordt ingegrepen." Bij een 'hotspot' zit vaak in elke eik wel een nest. Op sommige plekken kunnen mensen dus alsnog flink last hebben van de rupsen.