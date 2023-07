Assen akkoord met bestuurlijke fusie Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh

De gemeenteraad van Assen geeft goedkeuring voor de bestuurlijke fusie tussen het Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh. Daarmee is de samenwerking tussen de scholen een stap dichterbij.

De scholengemeenschappen willen hun besturen vanaf 1 januari volgend jaar samenvoegen. Hiermee hopen ze de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ook moet de fusie "bijdragen aan het behoud van het veelzijdige onderwijsaanbod in Noord- en Midden-Drenthe". Eerder gaven de scholen al aan dat ze de komende tijd een krimp van het aantal leerlingen verwachten.

Beide schoolbesturen garanderen dat leerlingen kunnen blijven kiezen uit de verschillende onderwijsconcepten. Ook is er nog altijd de keuze tussen christelijk of openbaar onderwijs. In Beilen werken de twee scholen overigens al samen. De fusieschool in het dorp heet Volta.

Toestemming nodig van Asser raad

De gemeenteraad van Assen moest vanavond toestemming geven voor de fusie, omdat het Dr. Nassau College een openbare school is en dit in de statuten van de school staat. De gemeenten Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Noordenveld gaven al eerder goedkeuring voor de samenwerking. Ook de raden van toezicht en medezeggenschapsraden van beide middelbare scholen in de regio in Assen zijn akkoord met het plan.

"Met deze fusie zorgen we dat ouders en leerlingen in de toekomst kunnen blijven kiezen uit een gevarieerd aanbod van onderwijs. De stichting heeft met deze fusie de mogelijkheid om dat aanbod te blijven ontwikkelen, innovaties in te zetten en meer kansen aan kinderen te geven. Daar zijn wij blij mee", zegt Dennis Klingenberg van D66.

Assen Centraal sluit zich daarbij aan. "Er is een bundeling nodig om toekomstbestendig onderwijs te blijven waarborgen in de regio Assen en omgeving", vindt raadslid Hemmo van der Wal. Ook biedt de samenwerking volgens hem mogelijkheden voor medewerkers. "De fusie moet leiden tot een organisatie die aantrekkelijk is voor de werkgever, met een gunstig effect voor de werkgelegenheid. Assen Centraal hoopt en verwacht dat met deze fusie jonge docenten kunnen rekenen op een vast dienstverband."

Ook de ouders van beide scholengemeenschappen zijn inmiddels geïnformeerd over de samenwerking. Volgens de schoolbesturen reageerden zij overwegend positief.

Minister neemt definitief besluit