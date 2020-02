HZVV wint overtuigend van Purmersteijn

Na twee verloren wedstrijden weet HZVV weer wat winnen is. Vanmiddag werd op eigen veld met 3-0 gewonnen van Purmersteijn. De grote man aan de kant van HZVV was Romano Djababoe. Hij maakte zijn rentree na een vervelende blessure en scoorde direct twee keer.

Hiermee blijft HZVV op de zesde plek staan in de Hoofdklasse B met 31 punten uit 18 gespeelde wedstrijden.

Sterke opening

Volgens trainer Gert van Duinen was een overwinning dan ook noodzakelijk: 'Het was belangrijk om de boel weer op te pakken ondanks de blessures en schorsingen. Daarnaast wisten we dat Purmersteijn in de hoek zit waar de klappen vallen. We begonnen sterk en kwamen na een kwartier spelen op voorsprong via Luke Millar. Daarna zag je dat de tegenstander ook ging komen. Hierdoor ontstond een open wedstrijd met veel kansen aan beide kanten.' Na een half uur spelen was het Romano Djababoe die zijn rentree opfleurde met zijn eerste goal van de middag. 'Hierna zijn we op zoek gegaan naar het derde doelpunt, maar kregen toch niet optimaal controle over de wedstrijd.'

Meer controle

Volgens van Duinen verliep de tweede helft veel beter voor HZVV: 'De organisatie stond goed, we kregen meer controle, maar het aantal kansen nam wel af. Toen we uiteindelijk alsnog op 3-0 kwamen via Djababoe was de wedstrijd gespeeld. We zijn dan ook erg blij met deze overwinning.'

Revanche

Volgende week gaat HZVV op bezoek bij Putten. Van Duinen: 'We hebben voor de winterstop thuis onverdiend verloren van Putten en willen daarom heel graag winnen. Als de we lijn van vandaag weten voort te zetten, heb ik er alle vertrouwen in dat we ook daar punten zullen gaan pakken.'

