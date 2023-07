De drie finalisten Drentse Onderneming van het Jaar 2023 zijn bekend

De drie finalisten voor de Drentse Onderneming van het Jaar 2023 zijn gisteravond bekendgemaakt. Manter International uit Emmen, Brink Industrial uit Hoogeveen en Proxcys uit Emmen strijden dit jaar om de titel van beste onderneming van Drenthe.

In mei maakte de jury uit 150 bedrijven een selectie van tien. Nadat de jury de tien bedrijven beter heeft leren kennen en de tien bedrijven een pitch hielden in Grand Café De Brink in Dwingeloo zijn er drie finalisten aangewezen. In de top tien zaten vijf bedrijven uit Assen, maar geen enkel bedrijf uit de hoofdstad wist de finale te bereiken.

Finale

Om te bepalen wie de beste onderneming van dit jaar is gaat de jury de bedrijven bezoeken en kijken ze mee op de werkvloer. Op 19 oktober is in de Nieuwe Kolk in Assen de finale van Drentse Onderneming van het Jaar 2023.